Rionero in Vulture, torna Eminalis Festival: tre giorni di cultura dedicati al tema dell’esilio

Dal 24 al 26 luglio Rionero in Vulture si trasformerà in un laboratorio di idee, storia e confronto con la seconda edizione di Eminalis Festival, la rassegna promossa dall’ArcheoClub del Vulture APS “Giuseppe Catenacci”, che quest’anno sceglie come filo conduttore “Esili. Partenze, ritorni, appartenenze”.

Per tre giorni Piazza Fiume, nel Rione Costa, ospiterà studiosi, scrittori, archeologi, giornalisti, musicisti e divulgatori provenienti da tutta Italia, dando vita a un programma che intreccia lectio magistralis, presentazioni di libri, dialoghi e spettacoli. Un cartellone che conferma la crescita del festival e la volontà di fare del Vulture un punto di riferimento per il dibattito culturale nazionale.

L’esilio, nelle sue molteplici declinazioni, sarà il tema centrale dell’edizione 2026. Dall’antichità ai giorni nostri, dalle migrazioni forzate ai ritorni, dagli esili politici a quelli interiori, il festival offrirà una riflessione sul significato dell’appartenenza, mettendo in dialogo il Mediterraneo antico con le sfide del mondo contemporaneo.

«Eminalis vuole essere un luogo in cui la storia esce dalle aule accademiche per diventare patrimonio condiviso – afferma il presidente dell’ArcheoClub del Vulture, Antonio Cecere –. Con questa seconda edizione consolidiamo un progetto che mette in dialogo studiosi, istituzioni e cittadini, dimostrando che il Vulture può essere protagonista del dibattito culturale nazionale attraverso la qualità delle idee e delle persone che ospita».

L’inaugurazione è in programma venerdì 24 luglio alle ore 19, con i saluti del presidente Antonio Cecere e del sindaco di Rionero in Vulture Mario Di Nitto, mentre la conduzione sarà affidata all’attrice Gabriella Bagnasco.

La serata entrerà subito nel vivo con la presentazione del volume Universi sonori. Strumenti, musici e contesti nel mondo antico, alla presenza dell’archeologa e musicista della Sapienza Università di Roma Alessandra D’Eugenio, in dialogo con Rosanna Calabrese, direttrice del Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico di Venosa.

Seguirà la lectio magistralis del professor Michelangelo La Luna, docente della University of Rhode Island (USA), dedicata ai nuovi studi danteschi raccolti nel volume Falso Boccaccio. Chiose alla Commedia di Dante Alighieri. A chiudere la prima giornata sarà il professor Marcello Schiattarella, ordinario dell’Università degli Studi della Basilicata, con una conferenza dedicata a “L’enigma geologico del vulcano del Vulture”, moderata dal geologo Angelo Rosiello.

Sabato 25 luglio il festival darà spazio alla narrativa con la scrittrice Oriana Ramunno, che presenterà il thriller storico Sangue su Berlino. Un’indagine nella città in fiamme per Hugo Fischer. L’incontro, moderato dal giornalista Rai Igor Uboldi, sarà arricchito dalle letture di Gabriella Bagnasco e dagli interventi musicali del pianista Giosuè Saracino.

La serata proseguirà con Trifone Gargano, docente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, protagonista della lectio-spettacolo “Fuori dæl comune”, un originale viaggio tra letteratura, filosofia, storia e cultura contemporanea.

Domenica 26 luglio sarà dedicata alla storia economica e alla grande divulgazione. Lo scrittore e giornalista Alessandro Marzo Magno presenterà il suo ultimo libro L’invenzione dei soldi. Quando la finanza parlava italiano, dialogando con la sociologa Giulia Colangelo e Francesco Pio Di Lalla dell’Università degli Studi della Basilicata.

Uno degli appuntamenti più attesi vedrà protagonista il professor Giovanni Brizzi, professore emerito di Storia Romana dell’Università di Bologna, che presenterà i volumi Le vie di Ercole e La terra del tramonto. L’Occidente, i suoi dèi e i suoi demoni, in dialogo con la scrittrice Viola Carriero e l’archeologo Luca Longo, Delegato Nazionale di ArcheoClub d’Italia.

A chiudere il festival sarà il concerto “Armonie d’Estate” dell’Orchestra a Plettro “M° Domenico Manfredi” di Avigliano, diretta artisticamente attraverso i “Paesaggi sonori” del maestro Rocco Mentissi, con l’introduzione del presidente Francesco Manfredi.

Con un programma che unisce rigore scientifico, divulgazione e spettacolo, Eminalis Festival conferma la propria vocazione a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale del Mezzogiorno. Per tre giorni Rionero in Vulture offrirà un’occasione di riflessione sulle grandi questioni della storia e dell’attualità, partendo dalle radici del territorio per aprirsi ai temi universali dell’identità, della memoria e dell’appartenenza.

Tutti gli eventi si svolgeranno in Piazza Fiume – Rione Costa con ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.