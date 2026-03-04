Rionero in Vulture, il Villaggio Olimpico Scolastico si chiude nel segno di sport e inclusione

Si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione, il Villaggio Olimpico Scolastico che per due intense giornate ha animato la comunità di Rionero in Vulture. Un’iniziativa capace di trasformare lo sport in un’autentica esperienza educativa e inclusiva, coinvolgendo attivamente gli studenti in momenti di gioco, confronto e dialogo con protagonisti del panorama sportivo e istituzionale.

La prima giornata è stata dedicata agli incontri e alle testimonianze. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’ex calciatore Francesco Colonnese, con il giornalista Francesco Loscalzo, inviato per l’ANSA alle Olimpiadi di Rio, Tokyo e Parigi, e con la prima squadra del Potenza Calcio, accolta con entusiasmo e partecipazione. Presenti anche Carmine Iacovella, membro della Commissione Paralimpica della Federazione Italiana Badminton e formatore nazionale, insieme al Potenza Calcio a 5. Significativa la presenza di Francesco Iasi, coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Basilicata.

La seconda giornata ha ampliato ulteriormente il panorama delle discipline rappresentate. Tra gli ospiti il campione di tiro con l’arco a cavallo Stefano Summa, il pilota GT Endurance Rocco Mazzola, il vicepresidente dell’A.Di.Se. Rocco Galasso, e Biagio Tralli, presidente regionale FederKombat e direttore tecnico della Nazionale italiana di kickboxing, affiancato da Massimiliano Monaco, responsabile del Budoclan Basilicata, ospiti grazie alla collaborazione con l’Accademia Di Filippo.

Di particolare rilievo la presenza delle delegazioni del CONI Basilicata e del CIP Basilicata, rappresentate da Innocenzo Marchetta e Gerardo Zandolino, insieme al campione paralimpico di getto del peso Nicky Russo. Molto apprezzata anche la partecipazione di quattro atleti del Club Scherma Bari, che hanno avvicinato gli studenti alla scherma attraverso dimostrazioni pratiche e momenti di confronto.

Numerose le attività sportive proposte: breakdance, scherma, bocce, tiro con l’arco e ginnastica artistica, curata dall’A.S.D. Giu.Ne.Gia., arricchite dalle coreografie dell’ASD Rosario Dance School Rionero. Discipline diverse, unite da un unico filo conduttore: rendere lo sport un linguaggio universale capace di educare al rispetto, alla collaborazione e alla crescita personale.

Il Villaggio Olimpico Scolastico si chiude così lasciando un segno profondo nella comunità: due giornate in cui i ragazzi hanno imparato, si sono divertiti e hanno vissuto lo sport come uno strumento autentico di inclusione, dialogo e formazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.