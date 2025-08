Rionero in Vulture celebra i 200 anni della Confraternita Maria SS. del Carmelo: tra fede, arte e identità

Una solenne celebrazione eucaristica, officiata da Sua Eccellenza Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, ha segnato il culmine delle celebrazioni per il bicentenario dalla fondazione della Confraternita Maria Santissima del Carmelo di Rionero in Vulture. L’evento si è tenuto nella suggestiva cornice della Chiesa Madre, cuore spirituale della comunità, ed è stato concelebrato da Don Giuseppe Cacosso, Don Danilo Marino e Don Francesco Consiglio. Un momento di intensa partecipazione religiosa e civile, che ha saputo unire memoria, identità e futuro. Nel corso della funzione, è stato ufficialmente presentato il nuovo stendardo processionale della confraternita, un’opera d’arte sacra dal profondo valore simbolico, espressione autentica di devozione popolare e maestria artigiana. Realizzato interamente a mano con filo d’oro, il nuovo stendardo è stato ideato e ricamato con straordinaria cura dal giovane confratello Valerio Grieco. Il lavoro, frutto di mesi di dedizione e studio, nasce dall’esigenza di sostituire il precedente stendardo, ormai compromesso e distante dai canoni cromatici della tradizione mariana. Il blu, scelto come colore dominante, richiama infatti la purezza, la regalità e la fedeltà della Vergine, mentre le forme e lo stile riprendono quelli di un antico stendardo custodito nella sede confraternale, stabilendo così un ponte tangibile con la memoria storica della comunità. Al centro campeggia l’effige della Vergine del Carmelo, impreziosita dalle corone ricamate del Bambino e della Madonna, ornate dalla tradizionale stella carmelitana: simbolo di luce, guida e protezione. Motivi floreali e richiami iconografici dell’ordine carmelitano completano un’opera che si fa custode dell’identità spirituale di Rionero, nel segno della continuità e della bellezza. Durante la celebrazione, sono stati inoltre consegnati attestati di benemerenza ai confratelli, in riconoscimento del loro impegno e servizio. Un momento particolarmente significativo è stato l’omaggio reso al Vescovo Fanelli, che ha ricevuto il titolo di Confratello Onorario della storica associazione religiosa, suggellando un legame di stima e vicinanza pastorale. Le celebrazioni del bicentenario non si sono limitate a un gesto commemorativo. Hanno riaffermato la vitalità di una fede che si tramanda nel tempo, custodita nella preghiera, nell’arte e nella vita comunitaria. Il nuovo stendardo si propone come simbolo liturgico e come atto di resistenza culturale e spirituale in un’epoca segnata dalla disgregazione del sacro. Duecento anni dopo la sua fondazione, la Confraternita Maria SS. del Carmelo continua a rappresentare un riferimento insostituibile per la vita religiosa e sociale di Rionero in Vulture, testimoniando con forza che il cammino della fede è ancora oggi un cammino condiviso, vissuto e incarnato.

