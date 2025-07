Rinvio per il Presidente del consiglio comunale di Matera… ma piace sempre più Braia!

Ancora fumata nera per il nome del presidente del consiglio comunale di Matera. Tutto rinviato alla prossima seduta. Ma se, come diceva Ahatha Christie «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», durante la seduta di oggi il doppio apprezzamento declamato in sequenza da parte di Mario Morelli (FdI) e da parte del Sindaco Antonio Nicoletti per l’ottimo lavoro svolto dal consigliere anziano Donato Braia (Matera in Azione) che presiede il Consiglio comunale nelle more dell’inquilino che si dovrebbe eleggere, sarà forse per l’appunto solo una mera coincidenza, ma potrebbe anche essere un messaggio sublimale che sottende ciò che si vorrebbe accadesse. Ma per carità, al momento, è solo una annotazione di colore. Intanto, continua dunque la storia infinita, con il terzo aggiornamento della prima seduta -andato in scena oggi nella sala Pasolini in via Sallustio- del Consiglio Comunale di Matera che l’elettorato ha voluto con il sindaco di uno schieramento e la maggioranza consiliare di quello opposto. Condizione universalmente denominata dell’anatra zoppa. Una zoppia che in verità, rinvio dopo rinvio (acquisita la volontà unanime di non interrompere la consiliatura ritornando nuovamente alle urne), tenderebbe a migliorare vistosamente sebbene con un decorso ancora non certo che possa portare a risoluzione in via definitiva dell’handicap. Comunque, nel frattempo il sindaco Antonio Nicoletti con gli 11 consiglieri eletti della sua coalizione -al di là delle dichiarazioni di principio- non ha puntato né su un accordo per un governo di salute pubblica con tutte le tre aree di opposizione e nemmeno con la coalizione capeggiata da Roberto Cifarelli che -grazie al risultato del primo turno- contava su 18 consiglieri. Per cui, nella seduta successiva alla Festa della Bruna, ha comunicato in consiglio la sua Giunta, sebbene monca di due assessori, ed ha -da allora- incassato il passaggio a suo sostegno di quattro consiglieri che erano stati eletti con Cifarelli, ad oggi un incremento dei consiglieri a suo sostegno che da 11 sono passati a 15 (su 32 di cui è composto l’assise). Oggi si è, dunque, proceduto alla surroga dei due assessori Rocco Michele Buccico e Daniele Eustachio Fragasso, decaduti per questo dalla carica di consiglieri, con il subentro di Francesco Lisurici e Antonio Elettrico e relativa convalida ai sensi dell’art. 64, co. 2, del d.lgs. 267/2000. A questo punto il consigliere anziano Braia -che presiede al momento l’assise- ha comunicato che non essendo pervenute proposte di candidatura alla carica di Presidente del consiglio comunale, il punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta. Ne è seguita una breve polemica tra Angelo Raffele Cotugno che ha definito “sciagurata” la decisione di non avanzare candidature da parte del Sindaco considerata l’importanza di questa figura di garanzia istituzionale. Con immediata replica da parte di Mario Morelli che ha imputato al collega di non sapere che la proposta deve venire dal consiglio e non dal Sindaco, rilevando per altro che un presidente del consiglio c’è e lavora bene. Con Cotugno che ha invitato a non fare finta che la ragione vera del rinvio risiede in una maggioranza che il Sindaco non ha e che aspetta di comporre. Quindi è susseguito anche l’intervento del Sindaco Nicoletti che ha ribadito che non dipende da lui questa incombenza e per altro anche lui ha sottolineato che Braia esegue egregiamente il proprio ruolo per cui il Consiglio non è affatto bloccato come non lo è nemmeno la Giunta comunale che sta approvando numerosi atti. Che urgenza c’è? Quindi Roberto Cifarelli ha depositato una mozione (che verrà discussa nella prossima seduta) per affrontare due questioni ritenute urgenti: scuola e turismo. E’ stata data poi lettura dei 17 gruppi consiliari e dei relativi capigruppo. Quindi si è proceduto, con votazione segreta, alla elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale. Sono risultati eletti quali membri effettivi: Giovanni Angelino (14 voti), Paolo Grieco (12 voti) e Domenico Bennardi (3 voti). Membri supplenti: Marco Bigherati (13 voti), Angelo Rubino (13 voti), Marina Rizzi (2 voti). A questo punto, il presidente Braia comunica che -data l’urgenza dell’argomento- viene ammesso in discussione l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Nunzia Antezza per la intitolazione di una struttura pubblica, una via o piazza cittadina ai due vigili del fuoco Lasalata Nicola e Martino Giuseppe, deceduti un anno fa il 17 luglio 2024. Dopo un minuto di silenzio e l’illustrazione della proposta, questa viene messa ai voti e approvato all’unanimità. Quindi alle 19,10 la seduta viene sciolta, con a seguire una riunione dei capigruppo nella stessa sala.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.