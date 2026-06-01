Rinnovo subconcessioni nei Sassi. Assemblea il 4 giugno

L’argomento è spinoso, complesso,ne abbiamo trattato in più occasioni https://giornalemio.it/politica/che-scommessa-per-rivivere-i-sassi-tra-mea-culpa-turismo-e-subconcessioni/ ma che attende soluzioni definitive sia per quanti hanno fruito in subconcessione di immobili nei rioni Sassi con la legge 771/86, per i diversi usi, sia per l’Amministrazione comunale che ha avviato un incontro il 25 maggio scorso su un argomento demandato per certi versi alle decisioni del ”Demanio” nazionale. I cittadini, soprattutto quelli che nei rioni Sassi hanno una casa si incontreranno il 4 giugno, alle 17.30, presso il salone della Camera di commercio nel corso di una assemblea pubblica per confrontarsi sul tema ” Rione Sassi. Rinnovo delle sub concessioni degli immobili di proprietà demaniale per uso residenziale. All’incontro, promosso dalla ” Marcia per la cultura e il lavoro” porteranno un contributo Eustachio Nicoletti, coordinatore del Movimento civico ”Marcia per la cultura e il lavoro”, l’architetto Lorenzo Rota componente esecutivo dello stesso Movimento e Michele Morelli rappresentante di Legambiente di Matera. Sono stati invitati cittadini, residenti dei rioni Sassi, Associazioni, comitati, consiglieri comunali e professionisti.