Rinnovato il direttivo del Comitato Quaroni del borgo La Martella.

E naturalmente auguri, visto che il lavoro non manca. Fanno parte del nuovo direttivo

Pino Santospirito ( Presidente)Nicola Vivilecchia ( vice presidente)

Alessandra Bellesia (segretaria) Catia Panzetta ( vice segretaria) e Tommaso Martinelli- nelle funzioni di tesoriere.Il comitato – riporta un post-mira a stabilizzare forme condivise di raccordo delle molteplici attività già avviate e volte alla crescita e tutela del borgo e al miglioramento della qualità della vita, anche ottimizzando e mantenendo vivi i rapporti di buona e armoniosa collaborazione con l’amministrazione comunale.Il Comitato si occupa ,inoltre,di tutelare gli interessi dei residenti intervenendo attivamente su questioni locali come progetti urbanistici, infrastrutture, telecomunicazioni e questioni ambientali.Promuove iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le integrazioni sociali, l’assistenza ai soggetti più deboli e miglioramento dei trasporti pubblici. Tanta carne al fuoco come si suol dire per un borgo dalle tante potenzialità che ha e deve avere un filo diretto non solo con il Comune, ma anche con altri Enti che hanno funzioni e impegni da rispettare…verso i martellesi.