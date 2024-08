Rinnovare il Si per le coppie materane che festeggiano 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio

Le coppie che quest’anno festeggiano il loro 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio potranno rinnovare il loro SI in modo solenne.

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, dott. Bruno Caiella, unitamente al delegato

arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, intende promuovere insieme alla Parrocchia Cattedrale, il rinnovo delle Promesse Matrimoniali con delle giornate dedicate.

Per prenotare la ricorrenza che avrà luogo durante il triduo di preparazione per la festa di Sant’Eustachio e famigliari martiri, scrivere entro il 7 settembre 2024 all’indirizzo info@festadellabruna.it o inviare un messaggio al numero 338 3635470 (Francesca) o al numero 389 9597235 (Carmen). Il triduo sarà celebrato martedì 17 settembre (rinnovo promesse 10° e 60° anniversario), mercoledì 18 settembre (rinnovo promesse 25° anniversario) e giovedì 19 settembre (rinnovo promesse 50° anniversario).

