“Se ne usciamo indenni da questo periodaccio farò un viaggio rigenerante”. Era diventato il mio mantra nei brutti mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Poi la lenta riapertura e finalmente il mio pensiero, trasformato nei novanta e passa giorni in esigenza, prendeva ogni istante più forma. Ma la prudenza e la paura hanno continuato ad abitarmi dentro fino al mese di luglio. Cercavo un posto dove fare una vacanza, dove rimettere in sesto il mio corpo e la mia mente, dove il benessere mi entrasse nelle ossa contemporaneamente alla sicurezza di trovarmi in un posto pulito, che rispettasse le regole e che mi permettesse di abbassare un pò la guardia e fidarmi della mia vicina di ombrellone con cui chiacchierare ad un metro di distanza. E nella prima decina di luglio ho letto del Parco Termale delle Terme Luigiane (http://www.termeluigiane.it) sulla riviera dei Cedri, in Calabria, tra il territorio di Acquappesa e Guardia Piemontese e della sua riapertura dal 1° Agosto. In un attimo ho prenotato la mia settimana. A convincermi la sua essenza ibrida: piscine di acqua solfurea immerse tra il verde dei boschi di faggi e castagni ma vicino al mare (a poco più di un chilometro). Il luogo ideale per rigenerarsi e tornare a “respirare”, ho pensato.

Che l’acqua sulfurea sia protagonista assoluta l’ho capito appena giunta sul posto perchè l’odore di zolfo ti riempie le narici. L’acqua calda e di un verde smeraldo diventa un potente e piacevole defaticante se ti immergi e ci nuoti dentro.

L’effetto benefico delle acque minerali sulfuree salsobromojodiche, oggi come nell’antichità (le cita già Plinio il Vecchio e c’è una lettera del 1446, firmata di San Francesco da Paola che ne testimonia l’uso terapeutico) è quasi un momento sacro, terapeutico, una sorta di purificazione del corpo e dell’anima. Ancora di più, in questo periodo con la voglia di ricominciare a vivere, fare le cose di sempre, prendersi più cura di sé, purificarsi, curarsi e fare prevenzione per l’apparato respiratorio (naso, gola, polmoni).

Le acque, le più ricche di zolfo in Europa, infatti, esplicano numerosi azioni sulle vie aeree superiori: inalazioni, docce nasali, aerosol (quello ionico è ottimo per le forme allergiche), nebulizzazione, humage. Sono pertanto un potente farmaco naturale. Il Ministero della Salute ne riconosce il valore terapeutico e sempre più spesso sono considerate una forma complementare della medicina tradizionale.

Particolarmente indicate per le malattie della pelle (eczemi professionali, dermatosi pruriginose e allergiche, acne e psoriasi) ma anche per i disturbi tipicamente femminili più diffusi (infezioni riguardanti l’intero apparato femminile, sindromi pre e post climateriche, sterilità e postumi di interventi. Vengono praticate irrigazioni vaginali, fango pelvico e bagni). Ovviamente fra le cure più richieste ci sono quelle inalatorie, utilissime per le affezioni di orecchi, naso e gola.

Lo zolfo esercita azione mucolitica, con conseguente fluidificazioni delle secrezioni bronchiali e un’espettorazione facilitata. Inoltre, grazie alla vasodilatazione provocata dal minerale, le mucose respiratorie ricevono impulsi eutrofici e rivitalizzanti. Ideali specie dopo questo periodo in cui si è trascorso molto tempo in ambienti chiusi o si è avuto più difficoltà. Importante è anche l’azione di stimolo nella produzione delle IgA secretorie (immonoglobuline A) che determina una maggiore resistenza contro agenti infettivi.

La struttura offre una vasta gamma di applicazioni. Tra le varie terapie a disposizione c’è la ventilazione polmonare, indicata nelle broncopatie croniche. Consiste in insufflazioni di acqua sulfurea, micro nebulizzata mediante un respiratore meccanico che ne favorisce l’afflusso durante la fase di inspirazione e riduce a meno di quattro secondi la fase di espirazione. Con questa tecnica l’acqua sulfurea giunge fin nelle più piccole vie bronchiali, difficilmente raggiungibili.

Ma il fiore all’occhiello è il fango termale. Famoso per la sua efficacia terapeutica, dovuta alla composizione chimico-fisica e al processo di maturazione. Durante tale processo la parte argillosa (humus e sali minerali) viene arricchita periodicamente con le “alghe vive”, ricche di zolfo, vitamine e proteine che vegetano spontaneamente nelle acque delle nostre terme. Cospargersi il corpo diventa anche divertente perchè ci si sente buffi a “sporcarsi” prima per sentirsi poi, puliti e con una nuova pelle.

L’hotel collegato, con un passaggio interno, allo stabilimento ThermaeNovae, offre 126 camere dotate di ogni comfort, saloni di soggiorno, terrazze, ristoranti, bar, internet service, animazione, palestra. La cucina è particolarmente curata, sono servite anche le tipiche specialità calabresi. Ma questo meriterebbe un articolo a parte.

Quest’anno il Grand Hotel delle Terme resterà aperto fino al giorno 11 ottobre e se si prenota adesso si potrà usufruire di uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Quasi quasi, prima dell’autunno, ci torno.

Info: www.termeluigiane.it – www.grandhoteltermeluigiane.it