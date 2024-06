Rimosso il gabbiotto di via Lucana. E l’altro, quello di via Ridola?

‘Prima o poi doveva accadere’. E cosi è stato, al termine di un lungo contenzioso tra Amministrazione comunale e privati ( la vicenda è arcinota) quell’infopoint turistico- o ”gabbiotto” come usualmente indicato-è stato rimosso nella settimana, appena trascorsa. La foto è eloquente. Ritorna uno spazio e la ”quinta” decorata del parcheggio multipiano. E per un gabbiotto rimosso per un altro, noto come chiosco, e anche questo infopoint, ma di proprietà comunale ancora non se ne sa nulla. Ha funzionato a ridosso dell’anno da Capitale europea della cultura 2019 e poi il nulla. E’ un monumento al degrado e al mancato completamento dell’offerta di informazione e accoglienza ai turisti, a ridosso dell’ingresso al Sasso Caveoso e a piazza Ridola, di punti panoramici e del percorso museale. Se non si ha idea di che farne, non c’è un progetto. Meglio rimuoverlo…