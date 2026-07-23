Rimborsi non dovuti per oltre 11.000 euro. Peculato a scuola. Inchiesta Gdf nel Materano

Niente nomi, né luoghi, ne date come è prassi con le riforme restrittive attuate nel Belpaese ma i fatti, che alla fine destano non poche perplessità quando su viene a sapere quello che accade nella gestione della scuola pubblica, già bistratta da tagli e da pseudo riforme di facciata che continuano a non attivare alcun collegamento con il mondo del lavoro. I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Matera hanno pizzicato ed eseguito un sequestro preventivo nei confronti del direttore dei servizi amministrativi scolastici di un istituto del Materano, accusato di peculato per un importo di 11.160 euro. Provvedimento eseguito su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.Il dirigente avrebbe prodotto documentazione falsa per ottenere indebitamente compensi e indennità, attribuendosi incarichi mai svolti all’interno dell’istituto scolastico. E questo in base a quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza, svolte attraverso acquisizioni documentali, audizione di persone informate sui fatti e accertamenti bancari, gli investigatori avrebbero riscontrato false attestazioni relative ad attività progettuali finanziate nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa, del Pnrr, del programma Erasmus e della formazione del personale scolastico sulla transizione digitale.



IL COMUNICATO STAMPA

GDF MATERA: SEQUESTRO PREVENTIVO DI OLTRE 11.000,00 EURO NEI CONFRONTI DI UN DIRETTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di 11.116,00 euro, quale profitto del reato di peculato, nei confronti di un direttore dei servizi amministrativi scolastici del materano.

L’attività, effettuata anche mediante l’esecuzione di acquisizioni documentali, escussione in atti di persone informate sui fatti, nonché mirati accertamenti bancari, ha consentiti fornire, alla Procura della Repubblica di Matera, un compendio indiziario idoneo a richiedere al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera l’emissione del provvedimento cautelare reale.

Il direttore amministrativo, denunciato per il reato previsto e punito dall’art. 314 c.p. (peculato), si ritiene abbia prodotto falsa documentazione allo scopo di percepire indebitamente compensi e/o indennità varie, attribuendosi fittiziamente incarichi mai svolti presso l’Istituto di appartenenza.

Nello specifico, i finanzieri hanno individuato false attestazioni relative allo svolgimento di attività corsistiche o progettuali (rientranti in ambito “Miglioramento Offerta Formativa”, “PNRR DM 170/2022”, “ERASMUS”, “Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale”), e mandati di pagamento riportanti dati e/o informazioni rilevanti per una rendicontazione non veritiera, rappresentata in varie “schede di attività” riportanti date e orari parimenti fittizi.

Nel precisare che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per le persone segnalate vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione degli stessi, si evidenzia che il presente comunicato è stato diramato al fine di garantire il diritto di cronaca.

L’operazione testimonia l’incessante impegno delle Fiamme Gialle a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica.