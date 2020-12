Il nostro Costantino, in altro servizio, era stato incredulo da subito e a ragione….Lo diciamo a quanti in perfetta buona fede, presi dalle rassicurazioni governative e dall’ entusiasmo per il facile rimborso sugli acquisti natalizi o perché avvezzi alla comodità, sempre più diffusa dell’uso della moneta elettronica, ma in percentuale inferiore rispetto ad altri Paesi, si sono buttati anima e corpo a scaricare l’APP IO, con i ritardi, la pazienza e le imprecazioni del caso. Ma L’obiettivo dei 150 euro di rimborso entro il 28 febbraio 2021, pari al 10 per cento su un tetto massimo di 1500 euro di spesa e con almeno 10 scontrini, rischia di essere corposamente ridotto… Del resto era prevedibile, anche se il Governo rassicura sulla copertura dell’intera operazione. Ma resta il fatto, ad oggi, è che se i fruitori del servizio (e siamo intorno ai 5 milioni) aumentano la torta da spartire diminuisce e se a febbraio sul conto arriveranno 50 o 75 euro non meravigliatevi. Del resto il regolamento sul cashback (decreto n. 156, del 24 novembre 2020) su questo punto dice le cose come stanno, tenendo conto che il Governo ha stanziato per questa voce per l’avvio ben . 227,9 milioni di euro .”Qualora – è scritto nel decreto-la predetta risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto”. Chi non ci rimette affatto sono le banche. Dipende dai contratti, dal numero della soglia minima di operazioni gratuite concesse e dal costo delle successive. Fatevi i conti sul conto quando sarà e vedrete che, come ripete un vecchio adagio, nessuno regala niente. Ma tant’è è un incentivo a utilizzare la moneta elettronica, a spendere soccorso e a contrastare l’evasione. Quel nero e porto nero mai contrastato abbastanza, che ha consentito piaccia o no, al BelPaese di galleggiare e a determinate fasce di popolazione di portare il pane a casa… Ma continuiamo a non essere un Paese credibile, pur riportando all’articolo 1 della Costituzione che siamo “una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Quale? Non importa. Se con o senza tutele… Gli incentivi della moneta elettronica, che alcuni chiamano ‘’virtuale’’ ma non confondetela con i bitcoin, non finiscono qui. Dal 2021 per autoricaricarsi e avere rimborsi sarà richiesto, per ogni semestre, un numero minimo di 50 operazioni mantenendo il tetto dei 1500 euro e con un rimborso annuale massimo di 300 euro. La cosa dovrebbe favorire gli acquisti anche per piccoli importi, come un caffè o un giornale. Ma su questo punto non tutte le attività commerciali sono disponibili, ricordando le spese per i pos evidenziate in passato. Per un rimborso massimo annuale di 300 euro. Ma si attende anche il super cashback, che premierà con 1500 euro i primi 100.000 fortunati, che avranno realizzato un numero elevato di transazioni elettronico nel semestre. Quanto alla lotteria degli scontrini probabilmente slitterà all’estate. Occorrerà organizzarsi. Nel frattempo vi strappiamo un sorriso social con il ‘’Passaparola Cashback….’’ https://www.facebook.com/lamiaroutine/videos/502377864068998/?sfnsn=scwspwa