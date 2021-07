Editoria in crisi e non da ora. Tante le cause e poche le soluzioni. Ma occorre metterle in campo e rilanciare con un progetto organico, credibile, fatto di obiettivi, risorse, professionalità per evitare che testate come ” La Gazzetta del Mezzogiorno ” chiudano. E’ un patrimonio dell’informazione del Mezzogiorno, di Puglia e Basilicata, da difendere salvando tradizione e il buono e l’ottimo che ci sono. A cominciare dal lavoro di tanti colleghi e di altre figure redazionali e produttive che alla ” Gazzetta” ci tengono. Gli appelli del presidente della giunta regionale Vito Bardi, di Fnsi, di esponenti politici e dell’economia non devono cadere nel vuoto. Ma serve una sponda normativa a livello nazionale e locale per ripartire, ma con basi solide.



Gazzetta Mezzogiorno, Bardi: confido nella capacità di tutti

“Sono anni che i giornalisti e gli altri dipendenti della Gazzetta del Mezzogiorno si sono sacrificati per mantenere in edicola un pilastro della libera informazione della Basilicata e della Puglia. Purtroppo, l’interruzione delle pubblicazioni in attesa del voto del comitato dei creditori, rischia di vanificare questi sacrifici e di indebolire il valore del giornale. Nell’esprimere solidarietà ai giornalisti e agli altri dipendenti della Gazzetta del Mezzogiorno, confido nella capacità di tutti gli interlocutori coinvolti nella vicenda di trovare rapidamente una soluzione affinché il giornale possa prima possibile tornare a raccontare la vita dei nostri territori senza soluzione di continuità. È un pilastro della democrazia nel Mezzogiorno”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.La Gazzetta del Mezzogiorno deve continuare ad esistere



E LA NOTA DI LEGGIERI (m5S)

Le vicende legate all’editore di uno storico quotidiano come La Gazzetta del Mezzogiorno mi preoccupano prima di tutto come cittadino e lettore, che, ogni giorno, si reca in edicola per acquistare i quotidiani locali e alcuni nazionali. Privare i lettori di una testata che da 134 anni consente anche a noi lucani di conoscere cosa succede nella nostra regione, nel Sud e in Italia sarebbe un duro colpo. Lo spegnimento delle rotative della Gazzetta del Mezzogiorno, al netto della digitalizzazione e dello stare al passo coi tempi con le nuove tecnologie, rappresenterebbe una sconfitta per tutti. Quando un giornale chiude, un pezzetto di democrazia cessa di esistere. È vero anche che negli ultimi tempi il giornalismo è cambiato – a volte anche in peggio – con l’improvvisazione di qualcuno che si atteggia a detentore delle verità ed usa le colonne di alcuni giornali per raccontare fatti che nulla hanno a che vedere con il buon giornalismo, addirittura scambiando il pettegolezzo per notizie, interpretando in maniera errata i fatti, dando notizie che tali non sono, facendo il chihuahua da salotto in braccio a qualcuno e non il cane da guardia dell’informazione.

Auspico che la Gazzetta del Mezzogiorno, con la sua redazione lucana, possa continuare a garantire notizie ed informazione di qualità. Il momento storico che stiamo vivendo lo richiede. Il pluralismo è come l’ossigeno vitale per ognuno di noi. La buona informazione, come è stato ricordato, è come il sangue che arriva al cervello. Se viene meno, è facile immaginare le conseguenze.

Gianni Leggieri

Consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle