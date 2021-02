Vedremo se coloro che gridavano alla “dittatura sanitaria” operata da Conte con i DPCM che hanno contrassegnato questo anno di pandemia che abbiamo alle spalle, avranno la coerenza di continuare a dirlo anche ora che quella strada verrà percorsa anche da SuperMario. Ma c’è da scommetterci che staranno muti e stecca. Semplicemente perchè erano tutte scuse per dare addosso ad Presidente del Consiglio ed un governo da buttare giù, a prescindere.

E’ oramai scontato che alla scadenza delle norme anti-Covid ora in vigore, anche con Draghi non ci saranno allentamenti, ma lavorerà come fatto nel primo anno di pandemia dal suo predecessore, prolungando le misure con un Dpcm, che “varrà dal 6 marzo al 6 aprile“, comprese quindi le festività pasquali. “La bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute“….come è stato e come è giusto che sia. Se ne facciano una ragione Lega, renziani, forzisti e Confindustria. Una novità, invece, riguarda le ordinanze regionali che da ora andranno in vigore dal lunedì, invece che dalla domenica.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento di questa mattina al Senato, ha detto che servono “unità” e “responsabilità”, ma soprattutto è “indispensabile dire la verità al Paese” sull’andamento della pandemia. Evitando inutili “polemiche” che “disorientano i cittadini”, sempre più “stanchi per questa lunga crisi”. Ma ha anche detto di essere convinto che si sia giunti “all’ultimo miglio” e, proprio per questo serve ancora “prudenza” e quindi “non possiamo abbassare la guardia”, considerato che “non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Avanti tutta, dunque, alla scadenza delle norme anti-Covid in vigore, sulla stessa strada sin qui percorsa con un Dpcm, che “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”, compresa quindi la Pasqua che sarà il 4 aprile.

E “la bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute”, annuncia, in linea con tutti i Paesi europei che hanno scelto “una linea comune di massimo rigore”, perchè il quadro è preoccupante.

“La presenza delle varianti -ha detto- condizionerà l’epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette efficacia dei vaccini”. Le altre due varianti, invece, ha ribadito: “sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini”.

Arginare le mutazioni del covid-19, secondo Speranza, è “ancora possibile” purché “vengano adottate e applicate con tempestività misure rigorose che possono chirurgicamente circoscrivere i focolai favorendo il distanziamento all’interno dell’area colpita ed evitando la mobilità verso l’esterno”.

“Tali misure sono indispensabili non vi è altra strada”, ha ricordato, visto che con l’attuale incidenza di casi “abbiamo 5 Regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l’Rt medio è 0.99, secondo ultimo rilevamento” e l’indice di diffusività del virus “si avvia con le misure attualmente in vigore a superare la soglia di 1″.

E’ questo un passaggio delicato della pandemia che -ha detto il ministro- è affrontabile attraverso il “comune lavoro” delle istituzioni, ricordando di avere sempre “auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza”. Ha dunque concluso -rivolto a tutte le forze politiche- che il “buon esito” della campagna vaccinale è “obiettivo di tutto il Paese non di una parte di esso”. Elementare Watson!

Speranza ha anche annunciato che si andrà verso un portavoce per il Comitato tecnico scientifico e assicurato che il governo ha tra i suoi impegni l’erogazione di “congrui ristori” per le attività colpite.