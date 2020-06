Ancora non se ne esce e,nonostante, le rassicurazioni che a La Martella nessun tipo di impianto di trattamento e riutilizzo dei rifiuti sarebbe stato attivato – fermo restando che la discarica va chiusa e basta- va avanti il progetto per uno stabilimento di produzione di energia con biogas da digestione anaerobica di sottoprodotti dell’agricoltura. Su questo tema il comitato ” Ludovico Quaroni” del borgo non intende farsi prendere per il naso e chiede che venga ‘aggiornata e modificata la determina dirigenziale della Provincia di Matera del 2015 che autorizzava la realizzazione dell’impianto, Nello specifico, come da corposa e argomentata nota allegata a firma del presidente del comitato Tommaso Martinelli, si citano soggetti e protagonisti autorizzativi, ma anche tutti i fatti consolidati e nuovi che di fatto hanno portato alla revoca del provvedimento. E si tratta di attività che per il taglio di sostenibilità e salubrità che rappresentano ( dalla fabbrica di biscotti alla clinica per anziani, dalla masseria Malvezzi ai servizi alla persona e alla residenzialità del borgo per citare alcuni voci) impongono che la cosa venga stoppata . Per farla breve il Comitato va a sintesi ed evidenzia che i presupposti di rilascio di quella autorizzazione sono venuti meno e, di conseguenza, occorre prenderne atto e agire di conseguenza con un fermo passo indietro. E se qualcuno dovesse indugiare ancora beh-dicono i residenti del borgo-che ognuno si assuma fino in fondo le proprie responsabilità. A Matera, come a Potenza…

LA NOTA DEL COMITATO

A!a cortese attenzione del

Presidente Provincia di Matera

Dr. Piero MARRESE

Prefetto di Matera

Dr. Rinaldo ARGENTIERI

Sindaco Città di Matera

Avv. Ra!aello Giulio DE RUGGIERI

Direttore (ad interim) Soprintendenza

Archeologia Be!e Arti e Paesa$io de!a Basilicata

Arch. Francesco CANESTRINI

Dirigente Area III Tutela e Valorizzazione de!’Ambiente

Provincia di Matera

Dr. Enrico DE CAPUA

Direttore Generale

Responsabile Ufficio Prevenzione e Contro!o Ambientale (ad interim)

Responsabile Ufficio Energia (ad interim)

Dipartimento Ambiente ed Energia – Regione Basilicata

Dr. Michele BUSCIOLANO

Responsabile Ufficio Compatibilità Ambientale

Dipartimento Ambiente ed Energia – Regione Basilicata

Dr. Giuseppe GALANTE

COMITATO DI QUARTIERE “QUARONI DEL BORGO LA MARTELLA”

Direttore Dipartimento Prevenzione Salute Umana

ASM Matera

Ing. Nicola Pio SANNICOLA

Direttore UOC Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

ASM Matera

Dr. Mariano RUGGIERI

Amministratore Unico CSI de!a Provincia di Matera

Avv. Rocco Salvatore FUINA

Oggetto:

Oggetto: Richiesta aggiornamento e modifica della determina dirigenziale

n. 2243 del 5 Novembre 2015 della Provincia di Matera – Area V tutela del

territorio, inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata in

favore della Ditta “Tecnomec Engineering S.r.l.” per l’attivazione di uno

stabilimento per la produzione di energia elettrica e termica mediante la

combustione di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti

dell’agricoltura – Potenza 600KWel – da ubicare nella zona industriale di

“La Martella” del Comune di Matera.

Con determina dirigenziale n. 2243 del 5 Novembre 2015 il dirigente di Settore della

Provincia di Matera – Area V tutela del Territorio, rilasciò l’Autorizzazione Unica Ambientale

(AUA) in oggetto evidenziata.

E’ utile sottolineare che nella conferenza di servizio del 22/09/2015, propedeutica al rilascio

dell’AUA, il Comune di Matera, l’ASM Dipartimento Prevenzione ed il Consorzio per lo Sviluppo

Industriale di Matera, quali soggetti competenti interessati nel procedimento, per quanto

regolarmente invitati, risultarono assenti e pertanto sono stati ritenuti acquisiti gli assensi dei

soggetti assenti ai sensi della Legge 241/90 art. 14-ter comma 7.

Con determina dirigenziale dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale del Dipartimento

Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, in data 7 Gennaio 2020 è stato notificato alla

Tecnomec Engineering S.r.l., il parere favorevole ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 comma 8 di

non assoggettabilità alla procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) e parere favorevole di

valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 35//1997 per la realizzazione di un impianto per la

produzione di biometano non più dalla combustione di biogas prodotto dalla digestione anaerobica

di sottoprodotti dell’agricoltura, bensì mediante trattamento anaerobico di FORSU (frazione

organica rifiuti solidi urbani) riveniente da raccolta differenziata per un quantitativo annuo pari a

19.600 tonnellate.

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Matera che ha approvato la determina

dirigenziale n. 2243 del 5 Novembre 2015 al punto 6 del determinato ha testualmente riportato “di

evidenziare che ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 59/13, la Provincia si riserva di poter

richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare ,

prima della sua scadenza, in ogni momento , i contenuti del presente provvedimento a

seguito della entrata in vigore di nuove norme tecniche , della evoluzione tecnologiche

del settore, dell’adozione di modifiche ai piani e programmi regionali , delle risultanze

delle analisi periodiche prescritte,delle risultanze di attività di ispezione , di

segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di

ulteriori motivazioni legate alla tutela dell’ambiente e della salute”.

Successivamente alla data di approvazione della predetta determinazione, è stato approvato

il Piano Regionale di Gestione Rifiuti giusta Legge della Regione Basilicata n. 35 del 16 Novembre

2018 il cui allegato “A” recita che in presenza di recettori sensibili da individuare di volta in volta, per

i quali occorre garantire un elevato livello di protezione rispetto alle molestie dovute

all’inquinamento olfattivo, la distanza minima a cui collocare l’eventuale impianto deve essere

rapportato alla sensibilità del recettore, ed in ogni caso non potrà essere inferiore a 2000 metri (la

distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino al recettore più vicino in linea

d’aria).

Per recettori sensibili si intendono : Scuole, ospedali, strutture sanitarie, centri di

aggregazione , attività industriali il cui processo produttivo potrebbe essere inficiato dalla

dispersione di odori cattivi ( quali impianti alimentari basati su processi di lievitazione).

Necessita evidenziare che a una distanza di gran lunga inferiore ai 2000 metri dal potenziale

sito di allocazione della Tecnomec Engineering S.r.l. si trovano l’opificio “Laurieri” volto alla

produzione di biscotti e quindi basato su processi di lievitazione e sia la erigenda quasi completata

struttura sanitaria regolarmente autorizzata , destinata a casa di cura per anziani.



Il sito di allocazione dell’impianto, risulta altresì non rispettoso dell’art. 14/2a della legge

regionale n. 35/2018 che impone tra l’altro la tutela del patrimonio storico –culturale artistico e

archeologico quale è la Masseria Malvezzi dalla quale ai sensi e per gli effetti del punto 1.1

dell’allegato “A” della richiamata L.R. 35/18 , necessita un buffer di 3000 metri dal perimetro del

manufatto.

E’ superfluo evidenziare che la Masseria Malvezzi è annoverata tra i beni culturali che

presentano un interesse artistico e storico ai sensi dell’art. 3 della L. 42/2004.

La lL.R. 35/18 successiva alla data di rilascio dell’AUA da parte dell’Amministrazione

Provinciale di Matera , detta norme in ordine alla tutela dell’ambiente e della salute. La eventuale

presenza dello stabilimento della Tecnomec Engineering caratterizzato da costante conferimento

e movimentazione di notevole quantità di FORSU necessario al funzionamento dell’impianto,

andrebbe ad aggravare ulteriormente il livello di alterazione ambientale stante la presenza della

piattaforma di gestione rifiuti e dell’impianto di depurazione consortile.

E’ superfluo evidenziare che l’ area industriale di La Martella che si trova a ridosso

dell’omonimo borgo che conta oltre 2500 abitanti, è già pesantemente interessata da fenomeni di

inquinamento e da sovraccarico di matrici ambientali.

Il 13 Settembre del 2016 il Sindaco di Matera con ordinanza n. 354/2016 prescriveva il

divieto di emungimento delle acque sotterranee dei pozzi ubicati nei pressi della piattaforma di

trattamento dei rifiuti in C.da La Martella. Il divieto tuttora in essere si estende su una fascia di 2

chilometri dal perimetro della piattaforma.

In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, il Comitato di quartiere Quaroni del Borgo

La Martella, chiede che l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dal dirigente della Provincia

di Matera con determina n. 2243 del 5 novembre 2015 sia oggetto di aggiornamento e modifica

così come stabilito al punto sei, in forza della entrata in vigore di nuove norme tecniche, di

adozione di modifica ai piani e programmi regionali e per tutte le motivazioni sopra esposte, legate

alla tutela dell’ambiente e della salute, essendo venuti meno i presupposti di fatto e di diritto della

Tecnomec Engineering all’insediamento del predetto stabilimento.

In attesa dei dovuti provvedimenti al riguardo si porgono con viva cordialità distinti saluti.

In fede,

il Presidente

Tommaso Martinelli

Allegati:

1 – Determina dirigenziale n. 2243 del 05/11/2015

2 – Determina dirigenziale Ufficio compatibilità ambientale Regione Basilicata n. 23

AB-2019/D.01320 del 23/12/2019

3 – Ordinanza Sindacale di divieto di emungimento n. 354/2016

COMITATO