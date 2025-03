Riforma giustizia? Tanto buon senso. Il legislatore è autonomo ma ascolti magistrati

E nella frase racchiusa nel titolo c’è tutta la dimensione dell’equilibrio, della ponderatezza della lucana Margherita Cassano, primo presidente della Corte di Cassazione, nel rispettare lo Stato e i cittadini, in presenza di una riforma della Giustizia contrassegnata da polemiche tra esponenti di Governo, minoranze in Parlamento e Associazione dei magistrati. Il presidente, a Matera presso il Palazzo di Giustizia per una iniziativa organizzata dall’avvocato Vincenzo Santochirico https://giornalemio.it/eventi/margherita-cassano-a-matera-allevento-i-nuovi-scenari-della-giurisdizione/ riferendosi alla Riforma della Giustizia ha detto che “è dovere di ciascuno degli interlocutori di ascoltare quanto meno le prospettazioni tecniche”. ” Il legislatore è assolutamente autonomo -ha precisato- nel compiere le sue scelte che spettano soltanto al potere politico. Però io penso che sia opportuno, prima di assumere decisioni, ascoltare le prospettazioni tecniche che sono formulate dai diversi protagonisti della giurisdizione tra cui, a pieno titolo, rientrano i magistrati”. Un invito all’ascolto reciproco,al dialogo, affinchè la riforma bilanci i valori costituzionali. ”Sulla riforma della giustizia -ha aggiunto il primo presidente della Corte di Cassazione- dobbiamo ragionare in termini ampi, di sistema. Con la disponibilità ad ascoltare l’uno le ragioni dell’altro, ed essendo consapevoli che l’intervento di riforma costituzionale deve essere in grado di conciliare il bilanciamento tra i diversi valori costituzionali in gioco”. Del resto i temi da trattare sono tanti e vanno affrontati con serietà, evitando di complicare le cose per il Paese, i diversi soggetti che operano nel e per la Giustizia e per i cittadini. “Penso che – ha aggiunto – che sia importante che la riforma affronti anche in maniera un po’ più dettagliata tanti aspetti che necessitano di approfondimento perché le problematiche giuridiche che si pongono sono molte e devono essere affrontate con serietà nell’interesse superiori delle istituzioni”. Un invito al buon senso e al rispetto dello Stato.