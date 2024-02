Rientro nel mercato tutelato di luce e gas, gli sportelli di Adiconsum (Matera, Policoro, Montalbano J.)

“Numerose sono le richieste che pervengono all’Adiconsum da parte dei consumatori-utenti vulnerabili che intendono rientrare nel mercato tutelato e fruire così delle tariffe stabilite dall’Autorità Garante per l’Energia. I cittadini sono preoccupati dei continui aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas.” E’ quanto scrive Marina Festa, Presidente Adiconsum Cisl di Matera, in una nota in cui aggiunge che “L’introduzione del libero mercato dovrebbe avere ricadute positive sui prezzi ma riscontriamo che così non è perché non vi è trasparenza e vi sono continui ed eccessivi aumenti non giustificati.

I consumatori attualmente devono affrontare due problemi, di non facile soluzione, che il mercato libero pone: da un lato l’aumento delle tariffe che il più delle volte è quadruplicato e dall’altro lato vi è il dubbio se le società comunicano effettivamente le variazioni delle tariffe, considerato che vengono spedite con lettera semplice e non certificata, al fine di permettere ai consumatori se rimanere o cambiare gestore.

Un’altra criticità della fine del mercato tutelato, a nostro avviso riguarda il pagamento degli oneri per recesso anticipato per passaggio ad altro operatore. L’ARERA, infatti, dà facoltà agli operatori di applicarli. Come Adiconsum, siamo contrari a tali oneri, perché se siamo in presenza di un mercato libero dovremmo agevolare la libertà di scelta, nel contempo ci auguriamo che almeno i grandi player non li applichino.

A fronte di tali criticità e vessazioni l’Adiconsum ha attivato a Matera, a Montalbano Ionico e a Policoro tre centri di ascolto dove è possibile rivolgersi per avere informazioni e assistenza nel mercato tutelato, ai seguenti indirizzi: Matera, Via Ettore Maiorana 31, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,30; Montalbano Ionico, Via A. Miele n. 71, il lunedì dalle 15,00 alle 19,00 e il giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e a Policoro, Via G. Fortunato n. 10, il sabato dalle 10,00 alle 12,00. Per informazioni, assistenza e consulenza chiamare 0835330538, cell. 320620739, e-mail matera@adiconsum.it.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.