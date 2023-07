Rieccolo Michele,bersagliere e l’uomo ombra della Madonna…

Come promesso l’uomo ombra Michele Andrisani ha ripreso il suo posto nell’angusta torretta del carro trionfale di cartapesta, che accoglierà la Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna per tutto il tragitto dal rione Piccianello a piazza Duomo, per i tradizionali”tre giri”. E la notorietà venuta fuori dopo il servizio dei giorni scorsi https://giornalemio.it/cultura/sul-carro-della-bruna-ce-un-uomo-ombra-e-michele/ ne ha fatto un protagonista visibile, con una intervista passata anche su Trm. Così l’arrivo della Madonna, vestita di un nuovo abito, e del Bambinello, hanno incentrato l’attenzione sulle pazienti manovre per l’accogliere la ”regina” della festa nella torretta. Una leggera inclinazione e poi le manovre del caso hanno portato a termine l’operazione, tra gli applausi dei devoti. Foto ricordo per Michele, presidente dell’associazione ”bersaglieri ” Binetti” di Matera, d’obbligo… con tutti i protagonisti della festa: dalla quattro artiste, a comitato e con quanti cureranno scorta e difesa del manufatto di cartapesta. Buona festa.