Rieccolo il ”laghetto ” di Piccianello

Non chiamatelo tormentone…Ma con le piogge incessanti quel tratto di via Cererie, al rione Piccianello, tra l’ex pastificio Padula-Barilla e via Umbria si allaga e il sistema drenante, o di raccolta, proprio non riesce a convogliare le acque di scolo. Il problema è datato, con un rete insufficiente, che va adeguata. Finora annunci di progetti e un cartello di pericolo che indica i possibili allagamenti. Ma non si è mosso nulla. Siamo appena a maggio… Il copione, lo stesso da anni, si ripete con auto bloccate nel guado e Polizia Municipale a soccorrere gli automobilisti in difficoltà. E se occorre anche i vigili del fuoco che stanno effettuando interventi in varie zone della città, a causa di allagamenti che hanno interessato sede stradali e scantinati.