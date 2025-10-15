Rieccoli! A Casal di Principe la Costituente della Sovranità Alimentare

Se lo son chiesto in tanti: ma dove è finito Gianni Fabbris? Il campesino sindacalista di mille battaglie per il mondo agricolo, della pesca e del settore agrozootecnico in particolare, che ha portato istanze, problemi e denunce nei parlamenti di Bruxelles, Roma e in tante piazza del Belpaese. Problemi non accantonati e nemmeno decantati. Ma con una marcia di mobilitazione e di organizzazione in più con Altragricoltura, del quale Gianni Fabbris è un leader, che il 17 ottobre terrà a Casal di Principe ( Napoli) la conferenza nazionale organizzativa e il giorno dopo la Costituente per la sovranità alimentare. Di cosa si tratta? Il documento comunicato in rigoroso pdf, che abbiamo trasformato necessariamente in word, ne spiega le finalità.



ALTRAGRICOLTURA

CONFEDERAZIONE SINDACALE PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Invito alla Conferenza Nazionale d’Organizzazione

Casal di Principe, NCO – 17 ottobre 2025

Cari amici

Il 17 ottobre 2025 Altragricoltura CSSA terrà la sua Conferenza Nazionale d’Organizzazione decisa nel quadro

del percorso aperto circa un anno prima (il 24 ottobre 2025), allorquando l’Assemblea Nazionale di Altragricoltura ha deciso di mettere in campo, a fianco al Movimento e alla Rete, una Organizzazione di Rappresentanza considerando che non sia più in alcun modo possibile continuare a dare mandato al vecchio

mondo dei sindacati compromessi e corresponsabili del fallimento del nostro sistema agroalimentare delle piccole e medie imprese. E’ da tempo che abbiamo abbandonato le illusioni ingenue e colpevoli sulla possibilità

che quei sistemi di potere possano essere riformati.

Nostro obiettivo con la Conferenza Nazionale d’Organizzazione è di avviare concretamente l’alternativa: il Sindacato Nuovo delle piccole e medie imprese dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca. Un sindacato

autonomo, popolare, partecipato, governato dagli iscritti, fondato su un progetto di Riforme unito alle altre

piccole e medie imprese dell’agroalimentare e alleato nella società con i cittadini fruitori e i lavoratori del settore.

Per realizzare questo obiettivo l’Assemblea dell’ottobre 2024 ha deciso l’apertura di una fase costituente del Nuovo Soggetto Sindacale di Rappresentanza (Altragricoltura CSSA) delle piccole e medie imprese del settore primario e di un più ampio spazio capace di coinvolgere la società con la Costituente per la Sovranità Alimentare

(che avvieremo il 18 ottobre insieme alla CNA e alla Alleanza Sociale).

Durante un intero anno, Altragricoltura ha lavorato per dotarsi degli strumenti necessari a sostenere il progetto di Riforme fondato sulla Sovranità Alimentare e la transizione agroecologica.

Fra gli obiettivi della Conferenza del 17 ottobre c’è quello di concludere il percorso riorganizzativo per poter avviare concretamente le attività di Movimento, Rete e dell’Organizzazione Sindacale.

A questo appuntamento, Altragricoltura arriva avendo strutturato il profilo Confederale fondandolo su autonomie territoriali, settoriali e di progetto. Stiamo costituendo i Coordinamenti Regionali e i Nodi Locali

puntando ad avere una presenza organizzata in tutte le Regioni italiane entro il 2027.

Sono nate 4 federazioni (Federazione del Bio per l’Agroecologia, Associazione degli Allevatori e dei Pastori,

Federazione degli Agricoltori e dei Contadini, Rete dei Pescatori Artigianali del Mediterraneo). Si stanno sviluppando 5 Associazioni di scopo (il Soccorso Contadino che organizza la rete di avvocati e giuristi; il Centro Servizi che gestisce gli sportelli di assistenza come il CAA, il CAF, il Patronato, i servizi alla

Pesca, ecc.; la Rete dei Municipi Rurali che associa i Comuni attorno a progetti; l’Associazione/Fondazione per la Sovranità Alimentare che si occupa di formazione e ricerca; la Rete Perlaterra che promuove progetti di sviluppo delle imprese, del territorio e reti associative).



Sono stati varati e si stanno sviluppando diversi progetti strategici e campagne. Il principale è il Progetto dell’Unione Agricoltori, Pescatori e Artigiani (UNIAPA) per effetto dell’accordo e protocollo nazionale di collaborazione fra Altragricoltura CSSA e la Confederazione Nazionale degli Artigiani (CNA).

L’UNIAPA, ricolloca il diritto delle piccole e medie imprese dell’agroalimentare dentro un’alleanza di interessi e di obiettivi con i cittadini fruitori e i lavoratori del settore e restituisce al cibo la sua funzione sociale di pilastro delle

comunità e punta a sviluppare un progetto e un sindacato di filiera, di territorio e di comunità,

L’accordo nazionale fra le due organizzazioni, prevede il doppio tesseramento e l’integrazione fra gli strumenti propri ad ogni organizzazione per offrire alle imprese ed ai cittadini nei diversi territori non solo la rappresentanza sindacale ma, anche nelle sedi e nei presidi attrezzati, gli strumenti e i supporti necessari

a sostenere la riorganizzazione delle imprese. Delle persone e delle comunità.

Ci orienta l’idea di un sindacato espressione di un progetto che non si limiti alla gestione dell’esistente ma che inverta la tendenza allo smantellamento dell’agricoltura.

Puntiamo a una stagione di Riforme per raggiungere l’obiettivo di reinsediare le attività di impresa nel territorio, con uomini e donne al lavoro gratificate nel reddito e nel riconoscimento sociale.

Puntiamo con il sindacato nuovo a restituire dignità e valore al

lavoro nella terra e nel mare e al diritto al cibo e investiamo su

partecipazione e democrazia.

La Conferenza Nazionale d’Organizzazione di Altragricoltura del 17 ottobre si tie

ne per delegati selezionati in un lungo anno di lavoro che si incontreranno per decidere come sviluppare nei prossimi due anni le iniziative.

Una responsabilità grande, quella di mettere in campo il nuovo sindacato della Riforma!

Compito che, dopo quasi trent’anni di lavoro coerente e continuo, assumiamo sapendo che, la sfida darà risultati solo se si includeranno le migliori energie ed esperienze in un progetto che dovrà essere plurale, condiviso e utile a sostenere le iniziative e le aspettative di tanti.

Per questo vi invitiamo a partecipare, se pur nella veste di invitati e osservatori, il 17 ottobre alla Conferenza Nazionale d’Organizzazione di Altragricoltura CSS nella speranza che, presto e insieme, si possa lavorare al percorso nuovo che riapre il futuro.

La Direzione Nazionale di Altragricoltura CSSA

