La foto dell’ennesimo allagamento ,del pomeriggio di domenica 29 maggio, al rione Piccianello di Matera, in via Cererie, ripropone il tema della sicurezza per quanto si verifica all’altezza dell’ex pastificio Padula in caso di pioggia insistente. Si forma il lago, segnalato da un cartello, e questo è’ un pericolo per gli automobilisti poco avveduti, che rischiano di restarci dentro. Ma finora non si è mosso assolutamente nulla. Opera che non è nelle priorità, a quanto pare, tra gli interventi di protezione civile e delle opere pubbliche. La storia è arcinota. La condotta di raccolta progettate quasi oltre 40 anni fa va in tilt in caso di piogge abbondanti. Petizioni e segnalazioni succedutesi negli anni e sopralluoghi estemporanei di tecnici sindaci e amministratori sono rimasti a livello di buone intenzioni. Restano gli interventi dei vigili del fuoco o della Polizia municipale per soccorrere o per evitare incidenti. Siamo appena in estate…Finora, come si dice in dialetto materano, sono state solo ” Chiacchiere a vacant”.