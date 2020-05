In un clima di difficoltà, crisi, procurata dal clima di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano) causato dall’epidemia e dai rischi di contagio da virus a corona, riappropriarsi e tornare ”fisicamente” nei centri grandi e piccoli e della Basilicata significa recuperare rapporti e smuovere, per quanto possibile, l’economia. E così anche un video, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221258234516969&id=1580005016, visto a distanza, inviato ad amici e compaesani, può contribuire a recuperare ma nei contenuti una fetta di turismo di prossimità. Lo ha fatto per amore di Ferrandina ” F’rrann(i)n” l’assessore comunale all’ Agricoltura,Angelo Zizzamia, che ha pensato bene di far girare il video su Ferrandina città dell’olio. E a ragione, con il cultivar ”majatica”, che porta a produrre ottimo olio extra vergine di oliva o le prelibate olive nere al forno. Non solo olio , carni podoliche e i dolci ”sospiri” in attesa di valorizzazione, ma tanta storia che parte dalle rovine del castello di Uggiano per finire alle chiese e ai monasteri del centro ai palazzi nobiliari, che abbiamo avuto modo di vedere in occasione della giornata del Fai. E poi l’accoglienza della gente, che non compare nel video, ma che potrete vedere e verificare non appena potrete affacciarvi dal ”balcone” sulla Valle del Basento. Fate girare se vi va il video, realizzato da Vincenzo Sidonio e l’apporto tecnico di Roberta Giuliano per conto dell’Assessorato all’Agricoltura. ‘Vi AspettiAMo’ ripete un accattivante e ben costruito slogan su Ferrandina.