Ricordate? Una lapide, una mina e due vittime altamurane.

Campo 65, luogo di prigionia della Murgia, che ricorda periodicamente vite, sacrifici, speranze a ridosso del secondo conflitto mondiale. Ma è anche l’occasione per sfogliare il libro della memoria dimenticata, di quelle vittime dell’area murgiana -a cominciare da Altamura- perite durante l’occupazione nazista, magari su un terreno minato come Giovanni Di Sabato e Maria Cornacchia quel 22 settembre 1943. Domenico Bolognese e altri volontari torneranno sull’argomento nelle prossime iniziative di Campo 65. Se avete notizie dirette o indirette su quella coppia sfortunata, su quello e altri episodi fatelo sapere. La memoria non si dimentica e si ricostruisce.

Campo 65: Prigionieri di Guerra

“Qui

per mina nemica

orribilmente straziati

volavano al cielo

uniti anche in morte

DI SABATO GIOVANNI

fu MICHELE

CORNACCHIA MARIA

fu SAVERIO

Il 22/9/1943

mentre i tedeschi erano in fuga”

Oggi (domenica 4 giugno 2023) a 50 anni dalla morte del nostro concittadino Tommaso Fiore, in una Altamura un po’ distratta e che ha dimenticato la sua storia recente e le proprie origini … ritroviamo segni e ricordiamo anche i civili altamurani innocenti caduti per mano nemica quasi 80 anni fa.

Durante la prossima edizione della Rassegna Storie dal Campo, quest’anno intitolata “LIBERAZIONE”, grazie al contributo di storici, studenti e ad un preziosissimo diario ricostruiremo le drammatiche vicende di Altamura occupata dai nazisti e poi liberata dagli alleati nel settembre 1943.

Tra le tante cose cercheremo anche di restaurare, prima che sia troppo tardi, le due lapidi che abbiamo ritrovato dedicate alle vittime civili di mine naziste. Sono lì da quasi 80 anni invisibili sotto gli occhi di tutti.

Se qualcuno avesse notizie dei due coniugi citati nella lapide ci può contattare commentando sotto il post o scrivendoci privatamente. Grazie !!!