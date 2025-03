Ricordando Pino…un calendario e un aiuto ai bimbi don Angelo

La solidarietà va oltre la memoria e parla con la gratitudine di quanti nelle scorse settimane hanno contribuito con l’acquisto del calendario, https://giornalemio.it/cronaca/appeppino-con-un-calendario-solidale-e-mo-tocca-a-te/, che ricorda il sorriso, l’impegno e l’amore per figli, nipoti che Giuseppe ” Pino ” Siggilino ha avuto per le giovani generazioni. ” Sono il nostro futuro e non dobbiamo dimenticarlo…” diceva nelle tante riunioni della sezione ”APPeppino” in via Ridola, commentando i tagli alla spesa sociale a livello nazionale e locale. E gli amici non hanno dimenticato. Con la somma raccolta hanno deciso di continuare nel solco del ”leader maximo” per aiutare i piccoli delle famiglie indigenti, italiane e straniere, che bussano alla porta di una delle tante iniziative solidali della parrocchi di San Rocco, guidata da quel sacerdote di frontiera e alla guida della Caritas che è don Angelo Tataranni. Così hanno deciso di comprare pastina, pannolini,omogeneizzati, biscotti e quanto oltre occorre per la vita dei piccoli. E lo hanno fatto coinvolgendo Mimmo ”Gustamimmo” Montemurro, titolare di un supermercato, che da vecchio boy scout ci ha messo anche di suo..facendo quel buon peso di solidarietà, che non guasta. Un dono consegnato nelle buone mani di don Angelo. Tre sorrisi, con quello di Pino Siggillino, che anche da lassù continua a essere un ”leader maximo” su un tema, quello dell’aiuto al prossimo, ai piccoli, che continuiamo a non sentire e a non leggere nella campagna elettorale per le comunali.

