Il 17, il 18 e il 19 settembre 2021 Acquaviva delle Fonti ricorderà Pino Solazzo, già Referente dell’UNICEF di Acquaviva delle Fonti e sempre vicino agli ideali di volontariato e di difesa dei diritti dei più deboli.

Le iniziative in sua memoria, già rinviate a causa dell’emergenza sanitaria e patrocinate dal Comune di Acquaviva delle Fonti e dal Comitato Provinciale di Bari dell’Unicef, inizieranno venerdì 17 settembre alle ore 9 con la mostra/concorso fotografico “Con gli occhi di un bambino” visitabile presso il Palazzo “De Mari”. La mostra, organizzata dall’associazione culturale Murgia Enjoy grazie alla disponibilità dei fotografi e dei fotoamatori del Fotoclub Murgia, sarà visitabile anche nelle giornate del 18 e del 19 marzo dalle ore 9 alle 13 e dalle 18 alle 20.

Domenica 19 settembre, alle ore 10, verrà intitolato a Pino Solazzo il parco giochi di via della Repubblica (vicinanze scuola materna N. Capozzo) alla presenza di varie autorità locali.

Le iniziative proseguiranno sabato 18 settembre dalle ore 18:30 con l’incontro con fotografi e autorità e con gli interventi di Davide Carlucci, Sindaco di Acquaviva delle Fonti, Pasquale Cotrufo, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Acquaviva delle Fonti, di Michele Corriero, Presidente Provinciale Unicef, di Tatiana Lavacca, Volontaria Unicef, di Leonardo Losito, Presidente Murgia Enjoy e di Alessandro Centrelli, Referente del Fotoclub Murgia.

Al termine verrà premiata la migliore fotografia con la consegna di una targa mentre tutti i fotoamatori che, da varie regioni, hanno deciso di offrire il proprio contributo alle iniziative, sarà consegnato un attestato di partecipazione.

La giuria, composta da vari membri, fra cui le autorità presenti, vanterà anche la presenza dell’artista Antonella Lozito in qualità di Presidente di giuria, dell’artista Sergio Gatti e del socio Murgia Enjoy Marco Tassielli.

Le stampe della mostra saranno proposte ai visitatori e le erogazioni liberali raccolte verranno devolute in beneficenza per dar seguito alle iniziative fortemente volute da Pino Solazzo in linea con le finalità statutarie dell’Unicef.

INGRESSO GRATUITO

Esporranno: Amendolara Giorgio – Battista Vincent – Campagna Leonardo – Centrelli Alessandro – De Santis Isabella – Giorgio Rosellina – Girone Regina – Longordo Giulia – Neve Ernesto – Nitti Antonio – Peragine Donata – Pistillo Agnese – Sgaramella Lucia – Zarrelli Saverio.