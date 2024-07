Riconoscimento per Breast Unit dell’Irccs Crob di Rionero. Latronico è riprova di qualità.

La Breast Unit dell’Irccs Crob è tra i 14 centri italiani presenti nella classifica stilata dalla Rete Oncologica Pazienti Italia ad aver raggiunto due traguardi importanti: i volumi di soglia di chirurgia senologica oncologica e la certificazione dei percorsi di cura dell’Organizzazione Europea degli Istituti Oncologici OECI. “Questo risultato attesta la qualità delle cure oncologiche erogate nella nostra Regione – commenta il neo assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico – in particolare, per quanto riguarda il tumore al seno, l’Irccs Crob si conferma centro di riferimento della rete oncologica lucana. Delle 422 strutture ospedaliere italiane che eseguono l’intervento chirurgico per il carcinoma mammario, sono 126 gli ospedali che rispettano lo standard di almeno 135 interventi l’anno e tra questi sono 14, di cui soli tre al Sud, ad avere il valore aggiunto della certificazione europea per la qualità delle cure”. “Siamo orgogliosi di poter affermare che la Basilicata – aggiunge l’assessore regionale – è presente in questo gruppo ristretto di ospedali di eccellenza. Una notizia che si somma in positivo alla promozione del nostro Sistema sanitario regionale, tra le 13 Regioni italiane valutate positivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.

