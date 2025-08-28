Riconoscere le proprie genti per costruire la rete diplomatica di Potenza

“Riconoscere le proprie genti, costituire la grande rete della diplomazia cittadina. Riparte da Denver, il piano di intenti delle azioni della città capoluogo, che preludono al rinnovo della sottoscrizione del Gemellaggio tra le due comunità.” Inizia così una nota in cui si spiega che “Sono stati “I Nativi di Potenza” guidati da Al (Alberto) Santangelo e Michele Buscetta ad accogliere nella storica ed attiva sede della Potenza Lodge il Sindaco della città capoluogo e la sua delegazione è a rinnovare il legame che oggi le terze e quarte generazioni vivono a pieno titolo nella capitale del Colorado. Lo testimoniano le foto ed i cognomi di quella che fu una vera e propria trasmigrazione di potentini chiamati a vivere una nuova stagione nel continente americano. Le tradizioni si rinnovano, le feste in piazza restano il simbolo di una comunità che tiene fede a quelle religiose celebrando San Gerardo e San Rocco nella Chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo. Ma Denver è anche modernità e futuro. Le sue agenzie operative hanno aperto le porte al Comune gemellato con i progetti. Testimoni diretti, gli studenti potentini, che hanno ricambiato la visita dei loro amici americani nella contaminazione che vogliamo diventi patrimonio delle nostre nuove generazioni. “Da Denver riparte il nostro piano per rinnovare il gemellaggio tra le due città. – ha rilevato il Sindaco Vincenzo Telesca – nella storica sede della Potenza Lodge, ho potuto constatare come le terze e quarte generazioni mantengano ancora vive le tradizioni della nostra comunità potentina nella capitale del Colorado. Ho visto con i miei occhi come le nostre tradizioni si rinnovino con le celebrazioni di San Rocco nelle chiese di New York e Denver. La presenza di giovani potentini in cerca di un futuro roseo, ne sono la conferma.” “Gli incontri istituzionali sono stati di grande stimolo – ha aggiunto – per futuri scambi commerciali, investimenti imprenditoriali e collaborazioni in ambito culturale, cinematografico, tecnologico ed energetico-ambientale – settori strategici per uno Stato americano che ho trovato simile per morfologia alla nostra Basilicata”.

Ufficializzata poi la consegna degli atti per il rinnovo del gemellaggio già attivo dal 1982 tra la Città di Comune di Potenza con il Sindaco Vincenzo Telesca e quella di Denver attraverso lo scambio dei documenti. A sancire il rinnovato patto, una bella cerimonia nella sede scelta da Denver Sister Cities International con il messaggio del Sindaco di Denver rappresentato da Martin Gonzales del Dedo agenzia ufficiale della città americana, alla presenza del Console Onorario d’Italia Giovanna Carriero Gonzales a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Riccardo Mazzeo Presidente di Denver Sister City e di Woody Pietro Simonetti. Una iniziativa che ha preso le mosse dalla sinergia operativa con il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo diretto da Luigi Scaglione, dirigente della CIM Confederazione Italiani nel Mondo e che va oltre l’ospitalità degli studenti potentini e americani con una serie di fruttuosi incontri con la Camera di Commercio di Denver Colorado e i legami con Camera di Commercio della Basilicata e quelli sui progetti di investimenti e sviluppi nei settori ambientali e delle produzioni agricole e industriali, con la Regione Basilicata-Ambiente Basilicata rappresentato dall’assessore Laura Mongiello e con i delegati comunali, Federica D’Andrea, Vito Di Lascio, Massimiliano Di Noia, Carmine Pace. Sono stati tre giorni intensi quelli invece della tappa a New York. Dapprima la visita al Consolato Generale d’Italia con il Console aggiunto Cesare Bellier per parlare di turismo, cultura, scambi e progettualità nuove nella logica della città che cerca di costruire una nuova dimensione di rete diplomatica e poi la due giorni dedicata a conoscere l’Associazione San Rocco Potenza City. La tappa è stata resa possibile per i contatti avviati dal Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo di Luigi Scaglione e da Denver Sister Cities International, con Stephen La Rocca con l’obiettivo di rendere omaggio dopo 136 anni dalla sua nascita ad un’Associazione voluta e creata dai potentini a metà dell’800, dopo aver assorbito altre realtà come per esempio quella del Comune di Ruoti. Grazie anche allla mediazione di Mimì Coviello del Museo dell’Emigrazione Lucana. Il Sindaco di Comune di Potenza Vincenzo Telesca ha così reso omaggio e approfondito oltre misura il legame con chi nel segno della nostalgia un tempo e oggi di nuove sfide nel turismo delle radici cerca di tenere vivo un filo che rischia di spezzarsi definitivamente come denunciato anche dal Presidente della Federazione dei Lucani in America, Joe Rinaldi. E le risposte positive oltre ai consensi diffusi, non mancano. Guida spirituale il caro don Luigi Portarulo parroco della Cattedrale di Saint Patrick e lucano doc mentre alle due cerimonie è arrivato anche il saluto speciale dell’Arcivescovo di Potenza Mons . Davide Carbonaro. Con il patrocinio di Regione Ambiente Basilicata, Camera di Commercio di Basilicata, APT Basilicata, Gruppo Banca Monte Pruno.”