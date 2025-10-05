Ricomincia a Potenza attività di Libera per Istituto Penale Minori

Se lo scorso anno il percorso di esperienze aveva lasciato intravedere ottimi risultati per aiutare gli ospiti dell’IPM a guardare con maggiore fiducia al ritorno in società quest’anno si attendono che maturino ulteriori frutti sulla strada del recupero e dell’inclusione.Il progetto “Libera#Dentro – Giustizia e Memoria”, promosso da Amunì, il settore giustizia minorile di Libera nazionale, e da Libera Basilicata, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto, ritorna con rinnovato entusiasmo in luoghi e tra persone che possono farcela.

COMUNICATO STAMPA

Ripartono le attività di “Libera#Dentro” all’IPM di Potenza

Un nuovo anno di impegno, memoria e rinascita

Con l’avvio del nuovo anno 2025/2026 ripartono all’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza le attività del progetto “Libera#Dentro – Giustizia e Memoria”, promosso da Amunì, il settore giustizia minorile di Libera nazionale, e da Libera Basilicata, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto. Il percorso, che rinnova e consolida l’esperienza dello scorso anno, coinvolge il gruppo di volontari dei presidi di Libera del Vulture Alto Bradano e della Val d’Agri, impegnati in un cammino educativo e relazionale che intreccia percorsi di espressione, riflessione, educazione alla cittadinanza e memoria.

L’obiettivo è offrire ai giovani ospiti dell’IPM un’occasione di crescita personale e collettiva, promuovendo la consapevolezza di sé, la responsabilità verso gli altri e la possibilità concreta di costruire nuovi legami e nuove prospettive di vita.



“Libera#Dentro” si conferma così un laboratorio di umanità e speranza, dove la giustizia assume un volto educativo e la memoria diventa spazio di rinascita, in continuità con l’impegno di Libera per la dignità, la legalità e il riscatto di ogni persona. Le attività si articolano in diversi ambiti di intervento: artistico, per favorire l’espressione personale e la ricostruzione simbolica di sé;

educativo e civico, con laboratori di cittadinanza attiva e consapevole;

affettivo-relazionale, per promuovere rispetto, dialogo e non violenza;

formativo e scolastico, a sostegno dei percorsi di istruzione e crescita personale;

cinematografico, con visioni guidate e produzioni collettive per stimolare il pensiero critico e la narrazione di sé;

memoria e legalità, con incontri, testimonianze e riflessioni condivise;

esperienziale e territoriale, per creare ponti tra l’IPM e la comunità esterna;

ricreativo e sportivo, per rafforzare collaborazione, fiducia e socialità.

Libera – Presidio Vulture Alto Bradano Val d’Agri