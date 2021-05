L’interrogativo ci sta tutto, visto che in Basilicata come altrove, parte dei richiami per vaccini cadrà proprio a ridosso degli esami in classe nelle scuole dell’obbligo. E cioè tra la fine delle lezioni e il 30 giugno nelle medie inferiori, quelli di maturità con le prove scritte dal 16 giugno in poi. La cosa non è di poco conto, visto che una quota di docenti che hanno deciso di vaccinarsi, ha avuto reazioni di vario tipo e di diversa intensità. Se dovesse ripetersi anche con le dosi di richiamo si potrebbero verificare contraccolpi anche per le sedute di esame. Sostituire i docenti o anticipare o posticipare le vaccinazioni?



La patata bollente interessa la dirigenza del mondo della scuola ( dai presidi al ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi) a quello della politica e della sanita: dal ministro della Salute Roberto Speranza al commissario della campagna vaccinale generare Francesco Figliuolo fino alle Aziende sanitarie.



Al momento della questione, e non ce ne meravigliamo affatto, non si è ancora preoccupato nessuno, visto che tiene banco la necessità di incrementare la campagna vaccinale insistendo sui sessantenni con l’arrivo di nuovi dosi e di smaltire le scorte di ”Astrazeneca”, con una redistribuzione verso quelle regioni che con lungimiranza vaccinano ”a filo dritto” e con una seria e concreta campagna di sensibilizzazione. Sì… si prenotano anche 50 e 40enni, si va avanti con le categorie dei fragili,con la solita questione irrisolta degli accompagnatori ( caregiver, se vi piacciono gli anglicismi) e delle difficoltà in alcuni casi a prenotare per la ”farraginosità” di portali e i ritardi dell’anagrafica sanitaria di codici, malattie e via elencando. Attenzione,comunque, concentrata sui ”richiami”.



E a Matera, ritornando ai docenti e ad altre categorie vaccinatesi anche presso l’aula consiliare ” Pier Paolo Pasolini”, messa a disposizione dal Comune, ritorna la questione dei richiami. Il centro vaccinale presso la Tenda donata dal Qatar, puo’ sopportare un numero crescente di vaccinati al giorno? Per un po’ certamente. Ma alla lunga occorrerà pensarci, visto che la Regione ha annunciato nei giorni scorsi ha annunciato di voler garantire anche i turisti per richiami e tamponi. Il Comune di Matera, comunque, si è fatto avanti ed è disposto a ripetere l’esperienza come ci ha riferito l’assessore alla Protezione Civile Raffaele Tantone. Si attendono risposte dalla Regione…