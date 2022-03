Un convegno per capire meglio il mondo della scuola e le rivoluzioni che l’hanno interessata, attraversata e cambiata radicalmente in pochi mesi relativamente pochi rispetto alle tempistiche reali di cui ha bisogno ogni riforma) del Codiv-19.

L’iniziativa si chiama “Ricerche e riflessioni sulla scuola ai tempi della DaD. Prospettive educative e di governance scolastica” e si svolgerà mercoledì 6 aprile 2022, ore 15:00 presso il Campus universitario di Matera, esattamente presso l’aula magna del Campus universitario di Matera, in via Lanera n. 20, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Ad organizzarla l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata e l’evento sarà l’occasione per presentare e discutere i risultati (già pubblicati in vari articoli ed in volume) di tre ricerche empirico-sperimentali, svolte fra il 2020 ed il momento presente, sull’impatto della DaD sull’organizzazione del lavoro scolastico.

Il Responsabile scientifico dell’iniziativa, Prof. Emilio Lastrucci, docente di Pedagogia all’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Scienze Umane, evidenzia che “l’evento nasce con l’intento di discutere dell’esperienza vissuta nella fase pandemica e di definire nuove prospettive, alla luce dei risultati di tre ricerche empiriche, una nazionale e le altre due regionali, organizzate, rispettivamente, dalla Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), dall’USR e da Unibas, allo scopo di suggerire orientamenti innovatori di politica educativa e governance scolastica che concorrano a gestire con efficacia ottimale la transizione dalla fase dell’emergenza pandemica a quella della ripresa ordinaria dell’attività formativa, in tutti gli ordini e gradi scolastici”.

La dott.ssa Claudia Datena, Dirigente coordinatore dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, sottolinea come i Dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA abbiano fatto un lavoro straordinario: “le scuole, subito dopo lo scoppio della pandemia, sono riuscite a rispondere efficacemente e ad implementare la DaD in tempi brevi, assicurando continuità al servizio di istruzione e riuscendo a completare l’anno scolastico, garantendo, così, il diritto allo studio di tutti gli alunni della Regione e dimostrando, quindi, una grande resilienza di fronte ad una situazione tanto nuova quanto drammatica”.

L’evento si terrà in presenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Per esigenze organizzative, è necessario prenotare la propria partecipazione al Convegno, compilando il modulo online, presente al link: https://forms.gle/P4pDDrgqLfVHe8Ra7

Per chi fosse, invece, impossibilitato ad essere presente, è prevista anche la partecipazione al Convegno in modalità a distanza.