Ricerche alimentari…c’è anche il prof Antonio Gallo tra i più citati al mondo

A confermalo un servizio del Crei, il Centro di ricerca Romeo ed Enrica Invernizzi per le produzioni lattiero-casearie sostenibili Università Cattolica del Sacro Cruore, che cita – gioco di parole- le ricorrenti citazioni di studi scientifici del professore ordinario Antonio Gallo, rilevate per il 2022,Stanford University della California ( Usa) La prestigiosa università americana pubblica ogni anno la World’s Top 2% Scientists , che è la classifica degli scienziati più citati a livello mondiale. E la cosa (è tra i magnifici 7 del Crei ) non può che fare piacere e riempire di orgoglio, oltre al protagonista, il professor Antonio Gallo nato a Bella (Potenza), dove risiedono familiari e parenti, ma che lavora da anni a Piacenza. Ed è da lì, che continua a produrre studi interessanti sotto il segno di Diana…che oltre a essere stata la Dea della caccia, è l’acronimo del Dipartimento di scienze animali, della nutrizione e degli alimenti presso la facoltà di scienze agrarie , alimentari e ambientali della sede di Piacenza dell’Università Cattolica ”Sacro cuore”. Antonio è una eccellenza della ricerca e vanto di una Basilicata, che potrebbe senz’altro fare di più, per valorizzare e rafforzare il settore primario e della filiera zootecnica. Anche alla luce, purtroppo, dello spopolamento della regione e, soprattutto delle aree interne, dove l’agricoltura in generale può e deve essere il settore giusto ( legato al turismo, alla difesa del suolo) per indurre i giovani a restare o a tornare, portando valore aggiunto all’economia locale. Siamo sicuri che Antonio Gallo, legato come è alle radici della nostra terra, qualche utile consiglio lo darebbe volentieri. E magari con un progetto e una citazione per la Basilicata. Auguri Antonio e buon lavoro!



L’ARTICOLO DEL CREI

https://www.crei-ricerca.it/lattiero-caseari/dettaglio/sette-scienziati-crei-al-top-a-livello-mondiale

E complessivamente sono quindici i ricercatori in risalto appartenenti alla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Tra questi, tutti gli Ordinari DIANA

Si chiama World’s Top 2% Scientists ed è la classifica degli scienziati più citati a livello mondiale. Pubblicata ogni anno dalla Stanford University vede, per il 2022, ben sette ricercatori afferenti al CREI: Paolo Ajmone Marsan, Giuseppe Bertoni, Antonio Gallo, Lorenzo Morelli, Gabriele Rocchetti, Erminio Trevisi e John L. Williams.

Ma allargando lo sguardo alla Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, ai sette docenti appena citati se ne aggiungo altri otto – Paola Battilani, Stefano Amaducci, Luigi Lucini, Luigi Bavaresco, Pier Sandro Cocconcelli, Guendalina Graffigna, Stefano Poni, Vittorio Rossi – per un totale di quindici scienziati.

Si tratta di un ranking che l’Università di Stanford, in California, elabora da anni e con il quale vengono identificati gli scienziati che si distinguono a livello mondiale per autorevolezza scientifica, sulla base del numero di pubblicazioni e di citazioni nelle relative aree disciplinari.

A Stanford utilizzano informazioni standardizzate su alcuni parametri relativi all’impatto dell’attività di ricerca di ogni scienziato estratte dal database “Scopus” (numero di citazioni, h-index, hm-index aggiustato per la co-autorialità, citazioni di articoli in diverse posizioni autoriali) per creare un indicatore composito (c-score). Vengono mostrati separatamente i dati per l’intera carriera e per l’impatto di un singolo anno (2022). Gli scienziati sono classificati in 22 campi scientifici e 174 sottocampi secondo la classificazione standard Science-Metrix.

È interessante notare come tutti gli Ordinari del Dipartimento di Scienze degli animali, della nutrizione e degli alimenti (DIANA) siano inclusi nell’elenco. Un risultato prestigioso per Dipartimento e Facoltà, presente nella lista per il terzo anno consecutivo, e che vede un ulteriore miglioramento, se si pensa che nella classifica 2022, i ricercatori presenti nella Top 2%, erano nove, un risultato già allora eccellente



IL PROFILO DEL PROFESSOR ANTONIO GALLO DAL SITO DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA

Antonio Gallo si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Piacenza con laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie Agrarie. Il 18 febbraio 2008 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze degli Animale e della Nutrizione, presso USCS di Piacenza. Ha discusso la tesi di dottorato dal titolo “Aflatoxins absorption and excrection dynamics in dairy cows: technical strategies to reduce metabolites carry over in milk”. Durante il dottorato di ricerca ha trascorso un periodo alla Utah State University, collaborando con il Professor Ph.D DE Diaz. Da febbraio 2008 a febbraio 2010, ha ottenuto una borsa di ricerca presso l’Istituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione (ISAN) presso UCSC. Da marzo 2009 fino febbraio 2013, ha ricoperto il ruolo di ricercatore a tempo determinato (3 anni) all’ISAN dell’UCSC. Da febbraio 2013 fino al 2016, ha ottenuto un assegno di ricerca presso ISAN dell’UCSC. Da aprile 2016, è diventato Ricercatore a Tempo Determinato (tipo A) presso UCSC e dal febbraio 2020 è stato Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo B) in Nutrizione ed Alimentazione Animale (SSD AGR/18). Da febbraio 2021 a maggio 2023, è stato Professore Associato e dal giugno 2023 è Professore Ordinario in Nutrizione ed Alimentazione Animale. Il 27 novembre 2008 ha ricevuto dall’AISSA il premio per la migliore tesi di dottorato in Scienze delle Produzioni Animali. Il 14 novembre 2013 ha ricevuto il premio per il miglior poster presentato al congresso dell’AISSA. Il 17 novembre 2015 ha ricevuto il premio per il miglior poster presentato al congresso ARNA. È stato membro di diverse associazioni scientifiche nazionale ed internazionali (AISSA, ASPA, ADSA, ASAS, EAAP, SD). I temi principali delle sue ricerche riguardano la nutrizione animale, la valutazione degli alimenti ad uso zootecnico, la valutazione della sicurezza alimentare e la modellizzazione dei processi digestivi e metabolici nel tratto gastro-intestinale degli animali. Durante la sua attività di ricerca, è stato relatore e correlatore di tesi di laurea magistrale ed attualmente è tutore di un dottorando in Scienze degli Animale e della Nutrizione. Ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali. È stato reviewer di più di 25 Journals indicizzati dal motore di ricerca Scopus. È Associate Editor nel comitato editoriale delle riviste scientifiche Animals (ISSN 2076-2615) e Agronomy for Sustainable Development (ISSN: 1774-0746 for print version o 1773-0155 for Online version). É autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche indicizzate in Scopus e di 2 capitoli di libri. Dal 2019, compare nella World’s Top 2% Scientists list redatta dalla Stanford University (field: Agriculture, Fisheries & Forestry, sub-field: Dairy & Animal Science).

È coordinatore accademico del summer program in Agribusiness and Food Sciences (Piacenza campus).

Activity Leader del progetto europeo SMART-ET (EIT Food) https://cloudbag.tnet.it/index.php/s/gWZQLJgDrzqQzKD/download