Per diversi mesi le tenda per la effettuazione dei tamponi molecolari situata nel parcheggio dell’ospedale materano Madonna delle Grazie è stata operativa grazie al personale della marina militare. Poi ad un certo punto è stato interrotto questo servizio e i tamponi si sono svolti presso la sede ASM di via Montescaglioso. Ora, da domani lunedì 27 settembre, si dovrà tornare in quel parcheggio a fare i tamponi.

E’ quanto si apprende da questo comunicato stampa in cui:

“L’Azienda Sanitaria di Matera comunica agli utenti che da domani 27 settembre 2021 verrà attivata la tendostruttura situata presso il parcheggio dei visitatori dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per l’esecuzione dei test molecolari per la ricerca da SARS CoV-2.

I tamponi verranno effettuati dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L’accesso a questo servizio è consentito solo agli autoprenotati, ai contact tracing soggetti positivi e agli utenti muniti di richiesta pervenuta dai MMG/PLS.

Si ricorda che non sarà assolutamente possibile accedere senza prenotazione.”