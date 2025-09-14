Riapre la scuola ma i docenti italiani rimangono tra i meno pagati del mondo

Riaprono le scuole in tutto il bel paese e argomento principe è la novità del divieto di uso del telefonino durante le lezioni e la ricreazione per gli alunni. Peccato che servirebbe ben altro impegno da parte del governo per rimediare ad una delle pecche maggiori del nostro sistema scolastico: il fatto che per l’struzione si spende meno che negli altri paesi europei e che gli stipendi dei docenti italiani sono tra i più bassi a livello internazionale. A certificarlo, se ancora ve ne fosse stato bisogno, sono stati due rapporti che si sono susseguiti nelle scorse settimane: quello della Commissione europea e poi quello dell’Ocse. Il report Investing in Education 2025 della Commissione europea, con riferimento ai dati Eurostat 2023, rileva che la spesa per l’istruzione nel nostro Paese è inferiore di oltre 2 punti rispetto alla media europea (7,3% contro 9,6%) in rapporto alla spesa pubblica totale e che l’Italia spende meno di tutti gli altri 27 Stati europei: il 3,9% del PIL, mentre la media Ue è del 4,7%. Il recente rapporto Education at a Glance 2025 dell’Ocse, dal canto suo invece, ha confermato -come dicevamo- che i docenti della scuola italiana sono tra i meno pagati non solo rispetto ai loro colleghi europei, ma anche a livello extra-europeo. Infatti, il loro stipendio è inferiore del 15% (9.800 dollari) rispetto alla media europea e nella scuola primaria e dell’infanzia siamo addirittura sotto il livello del 2015. Peccato che per questi primati italiani non si suoni la fanfara, come per altri spesso sbandierati a media unificati dagli esponenti di governo. Ma a proposito di governo, cosa fa a fronte di questa non felice situazione? Praticamente poco per migliorarla! Infatti, per il rinnovo del contratto 2022-24 (quindi scaduto) sembra che verranno stanziati, nella legge di bilancio in formazione, risorse per incrementi stipendiali del 6% a fronte di un’inflazione del 17%. Una evidente perdita secca del potere d’acquisto di certo non recuperabile con la erogazione di una mancetta di 10 euro al mese “una tantum“, anch’essa pare in programma. Dunque, una situazione quella emersa dai due report che non tenderà certamente a migliorare, anzi. Questa sarebbe la conseguenza, secondo la Flc Cgil della “politica ideologicamente ostile alla scuola pubblica da parte del governo” che risulterebbe” evidente dai tagli operati al personale, ai fondi per il funzionamento, dalla chiusura di 750 istituti e dall’aumento del 50% dei finanziamenti alla scuola privata, passati da 551 milioni di euro nel 2021 a 750 milioni di euro per l’anno scolastico 2024/2025.” E che sempre secondo lo stesso sindacato non si arresterà qui, in quanto “Il duo Meloni-Valditara ha già promesso altri soldi per la scuola privata. Per la scuola pubblica, invece, non vi sono che tagli”. E per quanto riguarda l’Università e la ricerca? Sempre dal rapporto l’Ocse si apprende che in Italia, fra pubblico e privato si spende meno dell’1% del Pil contro una media Ocse dell’1,4% (in termini assoluti 5 miliardi in meno rispetto alla media Ocse). Anche in questo campo è la Flc Cgil a ricordare che “il taglio del fondo di finanziamento ordinario così ingente nel 2024, pari a circa 520 milioni in meno, ha causato un’emergenza tale che ha messo a rischio non solo il bilancio di molti atenei, ma ha generato un’accentuazione degli squilibri del sistema universitario nazionale. E la contrazione di risorse rimane consistente anche nel 2025″. (NB. dichiarazioni e parte dei dati tratti da Collettiva).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.