Il MuDiT, Museo diocesano di Tricarico,ha riaperto al pubblico le sue sale espositive dopo lo stop subentrato con l’emergenza sanitaria e il successivo adeguamento dei locali alle norme anti-Covid.

E così domenica scorsa sono stati circa settanta i visitatori che hanno ammirato le opere pregiatissime di arte sacra custodite. L’apertura è stata preceduta da un momento di saluti nel cortile dell’episcopio,dove ha sede il museo diocesano, introdotti dal direttore del MuDiT, don Nicola Soldo, il quale ha spiegato che“la cultura di cui si narra in questo museo non è erudizione da salotti esclusivi ma è coltivare la vita in tutti i suoi aspetti, elevarla ai valori più nobili, affrancarla, liberarla, liberando le nostre energie, il meglio di noi.Il museo e il patrimonio culturale ecclesiastico vogliono risvegliare la partecipazione di tutti, il mettersi in gioco, la capacità di perdere qualcosa per lasciar spazio al nuovo e farlo crescere”. Intervenuti anche l’assessore alla Pubblica istruzione, patrimonio storico e culturale, turismo e tempo libero del Comune di Tricarico Rossana Paciello, che ha sottolineato come “la riapertura al pubblico del MuDiT rappresenta un punto di ripartenza per il turismo e per l’intera comunità tricaricese, che si rimette in cammino verso un nuovo orizzonte.Riaprire i vari punti di interesse, come è stato già fatto per la Torre normanna, per il museo archeologico e oggi per il museo diocesano, ha significato affrontare alcune difficoltà legate al rispetto delle misure di sicurezza anticovid, conl’installazione di nuovi dispositivi e con la riorganizzazione della pianta organica”.

Ma la riapertura del museo ha comportato anche il suo riallestimento, con l’inserimento di materiale bibliografico proveniente da Albano di Lucania. Si tratta di un prezioso antifonario del XVIII secolo e un importante graduale del 1701, restaurati e oggi fruibili da un più vasto pubblico di studiosi e visitatori, di cui ha parlato ampiamente il parroco di Albano, don Domenico Fanuele, mentre il sindaco e presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha espresso il suo apprezzamento per il sito del museo diocesano che, durante il periodo di chiusura, ha permesso a tante persone di poterlo visitare virtualmente.Un’altra novità è l’inserimento, nel percorso, di un “Cristo alla colonna”, in legno scolpito e dipinto, del XVI secolo, 1525-1549, di ignoto scultore meridionale e restaurato da Giuseppe Marinelli. Il vescovo della Diocesi di Tricarico, monsignor Giovanni Intini, che ha fortemente voluto la riapertura del MuDiT, prima della benedizione, ha evidenziato come la riapertura del museo diocesano sia un segno di speranza e di responsabilità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, verso il cammino di crescita che la Diocesi sta coltivando nella gestione di un patrimonio come motivo di promozione umana, sociale, spirituale e culturale per la realtà diocesana.

Insomma un’apertura che vuole essere un segno di ripartenza e di ritorno alla normalità ma che soprattutto ci insegna a coltivare gli interessi, a conoscere meglio il territorio e a rispettare l’arte e la passione di chi ha vissuto prima di noi.