Riapre il “bivio” di San Mauro Forte con la nuova attività “Da Nonna Nena”

Come scriveva Rocco Scotellaro “Uno si distrae al bivio” ….ed è proprio la distrazione, nel senso di passare un poco di tempo (specie d’estate) in spensieratezza con familiari ed amici, è stato per tanto anni l’obiettivo coltivato da chi (da quando nei primi anni settanta si cominciò ad utilizzare la iniziale struttura lì presente) ha frequentato il luogo noto ai sanmauresi semplicemente come il “bivio”. Località posta a 5k circa dall’abitato di San Mauro Forte, in località Conco, nel punto d’incontro con la provinciale che da un lato sale dallo scalo di Grassano passando per Garaguso e dall’altra arriva da Accettura, immerso in un’area boschiva. Fa piacere apprendere che quest’anno riprenderà a vivere con una nuova gestione e la inaugurazione della struttura -ora denominata “Da Nonna Mena“- prevista per domani sera 14 luglio -alle ore 18,00. E’ un’area su cui le amministrazioni cittadine che si sono succedute dagli anni ’70 hanno investito in varie fasi e varia intensità, fino alla realizzazione di una ampia area pic-nic, posta di fronte alla struttura ricettiva posizionata sul lato opposto della strada. Quest’ultima ricostruita ex novo sullo stesso sito prima occupato da una struttura più essenziale avviata dalla gestione pioneristica di “Attilio” e della sua famiglia, lui che spesso abbandonava gli spiedi per imbracciare la sua amata fisarmonica e allietare gli avventori. Una gestione durata a lungo e poi seguita da altre durate meno. Sino a quella odierna (con affidamento formale avvenuto con determinazione dell’area tecnica n.68/2023) che si avvia coraggiosamente a portare avanti questa esperienza in una realtà territoriale difficile che, sebbene collocata in modo epicentrico con altre comunità (Accettura, Oliveto, Garaguso), sembra non conoscere freni al suo spopolamento. Auguri dunque….e che la fortuna aiuti per davvero questi audaci che caparbiamente rimangono ed investono nel loro territorio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.