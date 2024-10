Riapre dopo 11 anni a Montescaglioso la Piani Bradano

Quando, e dopo un intervento oneroso, si riapre al traffico una arteria importante per una comunità- come quella di Montescaglioso- non si può che apprezzare quanto è stato fatto per raggiungere quell’obiettivo. Troppo tempo? Ma sappiamo quanto occorre nel BelPaese per realizzare opere pubbliche, tra aspetti procedurali ed esecutivi, imprevisti anche in relazione anche alle problematiche che un dissesto idrogeologico comporta. Taglio del nastro il 31 ottobre, dopo un convegno sul tema ” A undici anni dalla frana” con amministratori locali e regionali,



Montescaglioso, 22 ottobre 2024

OGGETTO: apertura al traffico veicolare “Scorrimento Veloce – Piani Bradano”

31 ottobre 2024

era il 3 dicembre 2013, ore 13:00 circa, quando un movimento franoso, ritenuto

dagli esperti il secondo in termini dimensionali d’Europa, si attivò sul versante EW

dell’abitato montese. Solo il destino benevolo volle che non fossero coinvolte vite umane.

L’importante ed esteso fenomeno interessò tutto il versante che scende verso la

Valle del Bradano, coinvolgendo oltre 100 ettari, unità abitative, attività artigianali,

commerciali e tutte le infrastrutture pubbliche; strada provinciale, strada a Scorrimento

Veloce Montescaglioso – Piani Bradano, che collega l’abitato alla SP 3, adduttore idrico, rete

fognaria verso il depuratore e la rete principale del gas per la Città.

Sin dai primi istanti, si rese evidente il dramma di famiglie ed imprenditori che

avevano perso tutto oltre l’isolamento che la Città avrebbe vissuto da quel momento in poi,

fino al consolidamento definitivo dell’intero versante, il ripristino del reticolo idrografico e

la ricostruzione dell’arteria strategica, la strada a Scorrimento Veloce di accesso alla Città.

L’assenza di questa arteria di vitale importanza per cittadini ed imprese ha, di fatto,

determinato uno svantaggio per tutti noi e, la sua riapertura, darà nuovamente ossigeno e

linfa all’economia di tutta la Comunità.

Sono stati anni mortificanti, di lavoro e determinazione affinché questo giorno,

quello della riapertura al traffico, arrivasse quanto prima.

Pertanto, siamo lieti di invitarvi all’incontro pubblico che si terrà giovedì 31 ottobre

2024 alle ore 18.00 nella Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, che vedrà

al termine la consegna alla Città, con la riapertura al traffico, della strada a Scorrimento

Veloce alla presenza di tutte le Istituzioni.

Vincenzo Zito