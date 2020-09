“Tornano i prodotti freschi a tavola. Dopo una breve pausa estiva, riapre domani e sabato, il mercato coperto di “Campagna Amica” di Coldiretti a Matera. L’appuntamento per i consumatori, è dalle 8,30 alle 14,30.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa in cui si aggiunge che:

“Con la riapertura, prossimamente, sono previste importati novità che andranno ad ampliare l’offerta dei produttori agricoli lucani nella Città dei Sassi, tutti rigorosamente a chilometro zero e all’insegna della stagionalità per conquistare i consumatori materani.”

“Su una superficie di 650 metri quadrati, 30 produttori provenienti da tutta la regione portano ogni fine settimana eccellenze e specificità territoriali – spiega Gianfranco Romano, presidente Coldiretti Matera – attraverso un rapporto diretto con i consumatori che garantisce un ottimo prodotto ed un ottimo rapporto qualità prezzo”.

All’interno della struttura, situata in via Andrea Serrao, angolo con via Vena, si possono trovare oltre si prodotti ortofrutticoli del metapontino anche olio e vino, legumi, pasta, pane e farine, il tutto di grani antichi e locali. Carne allevata e macellati in regione, pesce pescato locale ed una vasta gamma di salumi e formaggi ovini e vaccini. Non mancano il miele e le conserve.

“Per l’autunno sono previste tante novità – conferma Romano – ma anche un ricco programma di iniziative di formazione ed informazione, grazie a cui scoprire i benefici del consumo di cibo sano e a km zero, ma anche sfatare i tanti luoghi comuni che ancora circolano tra i consumatori.

Nel mercato di “Campagna Amica” di Matera si può fare la spesa in tutta sicurezza, grazie al rispetto delle norme di prevenzione del contagio da covid 19.”