Riapre, con Oltre l’Arte, il parco museale di Craco

Quando per un pezzo del nostro patrimonio artistico, storico e ambientale torna nella piena fruibilità di tutti è giusto che le campane suonino a festa….e chissà che a Craco Vecchia i soci della Cooperativa Oltre l’arte di Matera, insieme all’Amministrazione comunale, non ne abbiamo restaurata una per ascoltarne il suono in occasione della riapertura del parco museale scenografico. L’appuntamento, nel “Paese Fantasma’’, come è conosciuto ormai su scala internazionale è per il 1 marzo. Da parte dell’Amministrazione comunale e della cooperativa c’è tanta voglia di far bene e di attivare quel proficuo lavoro di rete, che può portare appassionati, visitatori a Craco, anche in vista dell’apertura della stagione turistica nel Metapontino. E chissà che questa apertura non favorisca il potenziamento dei collegamenti trasportistici , almeno stagionali, verso le aree interne della Valbasento e di altre zone del Materano. Lo auspichiamo.



COMUNICATO STAMPA

RIAPRE IL PARCO MUSEALE SCENOGRAFICO DI CRACO

L’affidamento del Comune di Craco

alla Coop. OLTRE L’ARTE

Mercoledi 1 marzo, ore 10.30

Convento di San Pietro, Craco Vecchia

E’ in programma Mercoledi 1 marzo, alle ore 10.30, al Convento di San Pietro di Craco Vecchia la cerimonia ufficiale di riapertura del Parco Museale Scenografico, che sarà affidato dal Comune alla cooperativa Oltre l’Arte, che ha partecipato al bando pubblico per l’affidamento del prezioso patrimonio storico e naturale.

A darne annuncio lo stesso Sindaco di Craco, Vincenzo Lacopeta.

“Dopo una chiusura del sito per più di due anni – ha detto il sindaco del comune materano – la nostra comunità ripone grandi aspettative nella riapertura del parco museale scenografico, prezioso volano per la crescita economica e sociale del nostro paese. Siamo certi che la cooperativa Oltre l’Arte, che vanta una lunga e consolidata esperienza nella gestione del circuito delle Chiese Rupestri di Matera, potrà assicurare la giusta valorizzazione di questo patrimonio unico”.



“Abbiamo scelto di abbracciare una nuova sfida – ha aggiunto Rosangela Maino, presidente della Cooperativa Oltre l’Arte – perché riteniamo che il Parco Museale Scenografico di Craco rappresenti un elemento di attrazione turistica molto prezioso, che va raccordato in modo efficace con i poli di maggiore attrazione dei flussi, in primis con Matera e con la costa jonica. Abbiamo idee, energie, competenze ed entusiasmo per raggiungere, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Craco, gli obiettivi condivisi nel bando”.

Alla cerimonia del “taglio del nastro” parteciperanno anche rappresentanti istituzionali della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, dell’APT Basilicata.

Per accedere al Parco, i visitatori dovranno indossare il caschetto protettivo (fornito da Oltre l’Arte), unitamente alla raccomandazione di dotarsi di scarpe antiscivolo.

Il parco sarà aperto dal 1° aprile al 31 ottobre tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle 18:00. Dal 1° novembre al 31 marzo, invece, sarà fruibile tutti i weekend e nei giorni festivi, dal venerdì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 15:00.

I giornalisti sono invitati a partecipare.



INFO E BIGLIETTERIA

cell. e whatsapp: 346 5140926

email: craco@oltrelartematera.it

sito web: www.oltrelartecraco.it