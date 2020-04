Quando attività produttive, lavori pubblici o servizi riprendono per l’economia di una comunità è un segnale di ripresa che, auspichiamo, possa avere un effetto positivo a catena. E l’aver visto a Matera il cantiere aperto nella centrale via Don Minzoni , con tecnici e maestranze, riprendere quello che era stato sospeso non può che fare piacere, visto il clima di estrema difficoltà e di crisi di imprese, commercianti, artigiani, professionisti e dei cittadini che vivono lo ”stress” negativo procurato dai limiti di movimentazione, imposti da virus a corona. Attendiamo che in altre zone della città riaprano oltre ai cantieri anche altre attività. Dipenderà dalle direttive del Governo. Ma sarebbe opportuno che la materia possa avere, nelle valutazioni e nelle scelte opportune delle Amministrazioni locali , il luogo ideale per il ”via libera” alla ripresa. In tutta sicurezza, naturalmente.