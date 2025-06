Riapre area asilo via Emilia a Piccianello

L’arrivo dei ‘’dissuasori’’ collocati a ridosso dei marciapiedi e per l’area a ridosso dell’asilo ‘’Gianni Rodari di via Emilia, a Matera, al rione Piccianello è arrivato il giorno della riapertura: 30 giugno 2025. Per i residenti, che hanno seguito l’avvio del cantiere dall’inverno scorso, l’attesa è stata ripagata da una ‘’riqualificazione’’ giudicata gradevole con il ripristino di parte di stalli per la sosta, il disegno di nuovi spazi verdi che andranno curati o ritinteggiati come i passamano dell’accesso da via Cererie. Dettagli, ma importanti, per il decoro delle pertinenze intorno all’asilo dove son state aree riservate alla sosta di veicoli per persone disabili. Aperto anche il collegamento pedonale con via Marconi, mentre si dovranno completare gli interventi sul versante prossimo a via Umbria. L’intervento, ricordiamo, legato a un progetto di riqualificazione del settore lavori pubblici del Comune di Matera ,sta interessando anche il versante di Recinto Marconi a ridosso della fabbrica del carro trionfale, con la sistemazione delle problematiche legate al deflusso delle acque- nel caso di piogge abbondanti- e la sistemazione ad area pedonale della superficie. Senz’altro un passo avanti per la riqualificazione di un rione, che attende la conclusione di altri cantieri ( la riqualificazione di piazza Marconi) e la ripresa dei lavori per il ‘’Parco del campo’’. Un po’ di pazienza…