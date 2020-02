Sono stati riaperti i termini (con Determina di Giunta Regionale n. 101 del 14.02.2020) per la presentazione delle richieste di rimborso relative ai “Buoni Libro” per l’anno scolastico 2019/2020. Dal 21 febbraio 2020, esclusivamente per quanti non hanno già presentato nella prima scadenza le richieste di rimborso , è possibile inoltrare la richiesta tramite la piattaforma dedicata fino a giovedì 12 marzo 2020 alle ore 14.00.

Le domande potranno essere inoltrate solo per la “tipologia A” (rimborso libri) e non per la B.

Rispetto ai contenuti e alle modalità di presentazione e allegazione dei documenti varranno le medesime indicazioni contenute nell’Avviso del Comune e consultabili al link:

http://www.comune.mt.it/avvisi/item/4187-fornitura-gratuita-e-semigratuita-di-libri-di-testo-e-dotazioni-tecnologiche

La piattaforma sarà nuovamente disponibile dal sito del Comune di Matera con la riattivazione del pulsante “Buoni Libro” già utilizzato nella precedente tornata.