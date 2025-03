Riapertura del Cinema Teatro San Mauro di Lavello, Merra: “Il mio impegno per la città, un nuovo capitolo all’insegna della cultura”

“Dopo anni di attesa e il completamento dei lavori di ristrutturazione, il Cinema Teatro San Mauro di Lavello si prepara a riaprire le sue porte alla cittadinanza, inaugurando una nuova fase per la vita culturale e artistica della città, del Vulture e dell’intera Basilicata. L’intervento di restauro, reso possibile grazie a un pervicace impegno nel mio ruolo di Assessore alle infrastrutture nella scorsa legislatura, è stato finanziato attraverso la riprogrammazione delle risorse regionali, destinate alla tutela e alla valorizzazione di edifici di pregio storico e architettonico”.

A esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto è Donatella Merra, già assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata:

“Sono orgogliosa di questo risultato, che ho sostenuto con determinazione durante il mio mandato. La riqualificazione di questo spazio non rappresenta solo un recupero importante per il nostro patrimonio culturale, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, restituendole un luogo di aggregazione e crescita”.

L’investimento, pari a circa 650 mila euro, ha permesso di intervenire sulla ristrutturazione completa degli impianti, sull’ottimizzazione dell’acustica, sulla riqualificazione degli spazi e sull’efficientamento energetico, garantendo alla struttura una maggiore sostenibilità e funzionalità.

Chiuso da oltre tre anni, il Cinema Teatro San Mauro torna così a essere un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo nel territorio. Merra ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla Diocesi di Melfi, che ha curato i lavori, sottolineando il valore dei teatri come centri di diffusione culturale e sviluppo sociale.

L’inaugurazione è in programma per domenica 16 marzo, con un evento ufficiale che prenderà il via con il taglio del nastro da parte di Sua Ecc.za Mons. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi, a sancire simbolicamente il nuovo corso della struttura. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali e della comunità religiosa, testimoniando l’importanza dell’evento per l’intero territorio.

La serata proseguirà con i saluti e l’intervento del Prof. Vito Di Cosmo, che guiderà una riflessione sul valore culturale della riapertura, per poi culminare in un grande spettacolo musicale, ulteriore occasione di condivisione e celebrazione.

“Con questa attesa riapertura – ha aggiunto Merra – Lavello e la Basilicata ritrovano un luogo simbolo della cultura, pronto a riconquistare il suo ruolo centrale nella vita artistica e sociale del territorio. Un momento di festa, ma anche un’opportunità per ribadire l’importanza di investire nella cultura come motore di crescita e identità collettiva”.

“Esprimo grande soddisfazione – ha concluso – per aver restituito alla comunità un bene da tempo bisognoso di interventi, che finalmente torna a essere fruibile per tutti”.