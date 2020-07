Ce ne è voluta, come accade per gran parte delle opere pubbliche del BelPaese, ma alla fine la strada provinciale n.34 che collega Montescaglioso a Ginosa, e cioè la provincia di Matera a quella di Taranto, è stata riaperta al traffico. Una conclusione attesa dopo gli eventi calamitosi del passato, i dissesti, che avevano costretto le comunità ginosina e montese e non solo a non pochi disagi. La Provincia di Matera ha investito 300.000 euro e i risultati si vedono.Soddisfatto il presidente Pietro Marrese che ha ringraziato l’apporto del consigliere provinciale Nunzio Carriero, per l’apporto alla buona riuscita dell’intervento.

COMUNICATO STAMPA

È stata riaperta al transito la strada provinciale 34 Montescaglioso-Ginosa, rimasta chiusa dal 2014 nel tratto lucano interessato da frana. I lavori di messa in sicurezza effettuati hanno riguardato la manutenzione della strada, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione delle barriere sul ponte che attraversa il Torrente Gravina, per un importo complessivo pari a 300 mila euro. Un risultato importante e atteso da anni, che permette di restituire alla popolazione un prezioso collegamento per la vicina Puglia. “Abbiamo sbloccato una situazione ferma da diversi anni grazie all’impulso decisivo che l’amministrazione provinciale ha dato negli ultimi mesi – ha dichiarato il presidente Piero Marrese -. Era importante riaprire questa arteria, utile e funzionale ad una fluida viabilità verso la confinante Puglia. Un ringraziamento al consigliere Provinciale Nunzio Carriero, la cui collaborazione è stata fondamentale ai fini dell’accelerata finale per il completamento dell’opera”.

Soddisfazione ha espresso lo stesso consigliere Carriero, che ha annunciato che si è in attesa di un ulteriore finanziamento per la bitumatura totale della strada, che va a rappresentare l’atto conclusivo del completamento dell’opera.

Matera, 29 luglio 2020