Riaperta galleria ”Carvotto” sulla Basentana. E gli altri cantieri?

Ad annunciarlo, con un comunicato l’Anas,a conclusione di lavori cominciati nella primavera del 2025, tra i territori di Accettura e Calciano in provincia di Matera. Una buona notizia, senz’altro, che aveva procurato comprensibili disagi con il restringimento della carreggiata,per consentire i lavori di ripristino a seguito di danni procurati alle strutture di un mezzo pesante, che si era incendiato. E c’è attesa per la chiusura di altri cantieri con restringimenti di carreggiate e gran parte dei quali riguarda la posa in opera di ”jersey”, i manufatti in cemento per delimitare le carreggiate. Serve una accelerazione. E c’è il problema delle complanari per l’accesso ad aziende agricole. Problemi anche sulla SS7 Matera Ferrandina, una strada pericolosa, ultratrafficata, piena di dissesti e con un semaforo sul viadotto di innesto alla Basentana, che regola la viabilità. Attendiamo il verde nel senso pieno della percorribilità



Si sono conclusi nel pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio 2026, i lavori di manutenzione programmata in corso nella canna in direzione Potenza della galleria ‘Carvotto’, al km 28,104 della strada statale 407 “Basentana”, tra i territori comunali di Accettura e Calciano, in provincia di Matera.

Con la conclusione delle attività è stato possibile ripristinare a piena carreggiata la circolazione nella canna del tunnel in direzione di Potenza; al contempo è stato rimosso lo scambio di carreggiata attivo nella canna del tunnel in direzione Metaponto.

In tale direzione, per ragioni tecniche, fino ai primi giorni della prossima settimana resterà attivo il restringimento della carreggiata.

I lavori nella galleria ‘Carvotto’, avviati nella primavera 2025, si erano resi necessari a seguito di un incendio provocato da un mezzo pesante che aveva causato danni alle strutture ed agli impianti e si sono conclusi nel rispetto dei tempi contrattuali.

Nel dettaglio, l’intervento eseguito – per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro – ha riguardato il ripristino localizzato del rivestimento della galleria con una speciale malta, mentre l’intervento impiantistico, consistito nel rifacimento ex novo, permetterà di potenziare i livelli di illuminazione, incrementando gli standard di sicurezza e comfort di guida, sia nelle ore diurne che notturne.



Conclusi gli interventi nel tunnel in direzione Potenza, con il ripristino della piena circolazione e la rimozione dello scambio di carreggiata. L’assessore regionale Pasquale Pepe: “La collaborazione tra istituzioni produce risultati concreti per i cittadini”

“Torna finalmente percorribile una galleria nevralgica per la viabilità regionale, chiusa nell’ottobre del 2022 a causa di un incendio, che da oggi rimettiamo a disposizione di tutti gli utenti. È stato realizzato un intervento complesso, avviato nel marzo del 2025, per un importo di circa un milione e mezzo di euro. È giusto riconoscere i meriti di chi ha coordinato i lavori, a partire da Anas. La collaborazione tra le istituzioni, quando è concreta, porta sempre a risultati significativi”. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, commenta la riapertura della galleria “Carvotto”, lungo la statale 407 “Basentana”, tornata pienamente operativa dopo un articolato percorso di ripristino.

Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 si sono conclusi gli interventi di ripristino e manutenzione programmata nel tunnel compreso tra i territori comunali di Accettura e Calciano, in provincia di Matera. I lavori hanno interessato la canna in direzione Potenza, consentendo il ritorno alla normale circolazione su entrambe le corsie e la contestuale rimozione dello scambio di carreggiata che era attivo verso Metaponto. Proprio in direzione della costa jonica, per esigenze tecniche residue, fino ai primi giorni della prossima settimana resterà attivo il restringimento della carreggiata.



I lavori si erano resi necessari in seguito a un incendio causato da un mezzo pesante, che aveva provocato danni rilevanti sia alle strutture sia agli impianti della galleria. Il cantiere è stato portato a termine nel rispetto dei tempi contrattuali.

Nel dettaglio, è stato ripristinato il rivestimento interno attraverso l’utilizzo di una speciale malta tecnica, mentre l’intero sistema impiantistico è stato rifatto ex novo. Un’operazione che consente oggi di innalzare i livelli di illuminazione e di sicurezza, migliorando il comfort di guida in ogni fascia oraria.

Un risultato che, come sottolineato dalla Regione e da Anas, si inserisce in una più ampia strategia di manutenzione e ammodernamento della rete stradale lucana, con l’obiettivo di garantire collegamenti più sicuri ed efficienti per cittadini, pendolari e imprese. Un lavoro che non si ferma con questa riapertura, ma che guarda già alle prossime priorità sul territorio.

“Seguiamo con grande attenzione e con interlocuzioni quotidiane con Anas – spiega Pepe – l’avanzamento dei lavori sull’intera rete stradale lucana. Siamo soddisfatti per un simile traguardo, ma allo stesso tempo rilanciamo, concentrandoci sugli altri cantieri che devono essere portati a termine. Il primo di questi è la galleria ‘Cardinale’ sulla Potenza-Melfi”.

Più in generale, “abbiamo programmato, investito, negoziato e concertato – conclude Pepe – sull’intero sistema viario regionale, di competenza statale, provinciale e comunale. Abbiamo ascoltato le ragioni dei territori e delle parti sociali. Ciascuna istituzione è ora chiamata a fare la propria parte nell’esclusivo interesse pubblico”.