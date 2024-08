Riaperta al traffico la SP 9 Tursi-Policoro dopo i lavori effettuati dalla Provincia di Matera

La strada provinciale 9 Tursi-Policoro è stata riaperta al traffico dopo i lavori effettuati celermente dalla Provincia di Matera. Il dirigente dell’area tecnica dell’Ente, Pasquale Morisco, adottando l’ordinanza 26-24 ha infatti revocato la 25-24 con la quale ne aveva disposto la chiusura al transito al KM 3+300 per un cedimento del manto stradale determinato dal maltempo.

“Ringrazio l’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera sia per avermi immediatamente informato della problematica creatasi sulla SP 9 che per la celerità nell’intervento – ha dichiarato il Presidente facente funzioni, Emanuele Pilato -. La strada è adesso nuovamente transitabile e l’obiettivo di soddisfare le esigenze della collettività, nell’imminenza delle celebrazioni in onore della Madonna dell’Anglona, è stato quindi centrato.

Un ringraziamento va anche alla consigliera provinciale Concetta Sarlo e al sindaco di Tursi Salvatore Cosma per la segnalazione effettuata: è sempre auspicabile, infatti, la collaborazione tra istituzioni, meglio ancora se diretta.

In merito alla SP 9, tenuto conto che le problematiche dell’arteria restano presenti, sono aperto al confronto per individuare le azioni necessarie a risolverle”.

