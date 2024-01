“Rhapsody”, Orchestra Filarmonica Campana al Mercadante di Altamura

Domenica 21 gennaio è andato in scena un concerto imperdibile con l’Orchestra Filarmonica Campana sul tema della rapsodia. Scopo dell’evento è stato ripercorrere parte della maggiore letteratura musicale dedicata a questa forma musicale, un tipo di componimento strumentale che non segue uno schema fisso, ma si presenta come un insieme di spunti melodici, anche molto diversi tra di loro per ritmo e armonia. I compositori scelti sono stati Rachmaninoff, Liszt e Gershwin, i quali, ognuno nel suo stile, riescono a far esplodere questa forma sfruttando ogni suo potenziale: dalla liberazione di energie passionali all’apertura sull’infinito, dal fattore che disgrega la monolitica tradizione sinfonica all’arte dell’improvvisazione. I contrasti che hanno saputo trasporre in musica caratterizzano universi diversi dove contano le sensibilità di ognuno: un mondo perfettamente congeniale a tutti e tre e in pieno connubio fra loro.

Nello specifico, “Rapsodia su un tema di Paganini” di Rachmaninoff per pianoforte e orchestra, la celebre “Seconda Rapsodia Ungherese “di Liszt nella sua versione per orchestra e per concludere la grandiosa “Rhapsody in Blue” di Gershwin per pianoforte e orchestra.

L’evento rientra nella Stagione Concertistica 2023/22024 del Teatro Mercadante.

Direzione Artistica Leonardo Colafelice

