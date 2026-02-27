Rfi continua a investire in Basilicata: cantieri dal 1 marzo al 30 giugno

Innovazione,adeguamenti di diversa tipologia per migliorare la rete infrastrutturale della Basilicata a partire dal 1 marzo e fino al 30 giugno. Trenitalia ha una programmazione ben definita e va avanti come un treno… per stare al passo con quello che c’è da fare e per la Basilicata, dalla orografia particolare, e con problemi di collegamenti infrastrutturali arcinoti, i disagi – temporanei per l’utenza- sono una necessità. Ma si è pensato, come avviene in questi casi, ai servizi sostitutivi e al Freccia Link che su gomma è un altro presidio di Trenitalia in Basilicata



RFI, BASILICATA: AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO SULLA LINEA BATTIPAGLIA – POTENZA – TARANTO

• dal 1° marzo al 30 giugno sulla linea Battipaglia – Potenza – Taranto

Potenza, 27 febbraio 2026

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

A partire dal prossimo 1° marzo sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, nell’ambito dell’ampio insieme di investimenti in corso e finanziati con risorse PNRR, che si concluderanno il prossimo 30 giugno 2026.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati negli anni precedenti – sono necessari per garantire e migliorare gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.



LAVORAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Interventi sulla tratta Battipaglia – Potenza:

• Rinnovo del binario unico tra le stazioni di Romagnano e Balvano;

• Rinnovo del binario unico con sistema Fast System Overail (piattaforma senza massicciata) in sette gallerie lungo la tratta Romagnano – Baragiano;

• Interventi nella stazione di Contursi che prevedono l’innalzamento del primo e secondo marciapiede e la realizzazione di un sovrappasso pedonale di stazione eliminando l’attraversamento a raso;

• Interventi nella stazione di Buccino con la realizzazione delle fondazioni del sovrappasso e delle pensiline di stazione, realizzazione ed eliminazione dell’attraversamento a raso.

Tali attività rientrano nel complesso dei lavori di rinnovamento dell’armamento e di velocizzazione della linea Battipaglia – Potenza per un importo lavori complessivo di circa 59 milioni di euro (dei quali 15 milioni per i lavori previsti nelle stazioni di Contursi e Buccino) e vedranno impegnati 30 operatori economici, tra imprese esecutrici e fornitori, per un totale di 600 operatori coinvolti, compreso il personale RFI.



Inoltre, sono in programma interventi di:

• Consolidamento del rilevato ferroviario nelle tratte Picerno-Tito e Contursi-Sicignano;

• Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico sul versante posto all’imbocco della galleria Iura, tratta Baragiano-Franciosa;

• Interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale di vari ponti e viadotti presenti su tutta la linea Battipaglia – Potenza;

• Interventi di cambio rotaia e messa a progetto del binario sulle tratte comprese tra le stazioni di Contursi e Romagnano.

L’importo complessivo di tali attività ammonta a circa 8,5 milioni di euro con il coinvolgimento di un totale di 70 persone tra personale delle imprese appaltatrici e personale RFI.

Interventi sulla tratta Grassano – Bernalda:

• Fondazioni dei viadotti, muri di contenimento e tombini idraulici sulla tratta in variante Salandra- Ferrandina

• Fondazione delle opere per la nuova stazione di Salandra e realizzazione di una nuova viabilità

• Opere civili di predisposizione per il sottopasso della stazione di Bernalda

Tali attività rientrano nell’ambito dell’appalto PNRR per la velocizzazione Grassano-Bernalda con importo lavori di circa 285 milioni di euro e lotto prioritario del più ampio progetto di potenziamento e velocizzazione della linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto.



TRENITALIA, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA TARANTO-POTENZA-BATTIPAGLIA

• dal 1° marzo al 30 giugno per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico

• previste corse con bus

Potenza, 27 febbraio 2026

Dal 1° marzo al 30 giugno 2026, per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, tutti i treni programmati saranno interessati da modifiche alla circolazione.

Durante questo periodo, la coppia di collegamenti Frecciarossa Torino/Milano–Salerno–Taranto sarà limitata a Salerno. Il Frecciarossa 9547 Milano-Taranto sarà limitato a Salerno anche il giorno 28 febbraio. Durante il periodo di interruzione saranno attivi i seguenti servizi FrecciaLink sulla tratta Matera-Potenza-Salerno:



Tratta Matera-Salerno

• Freccialink LK114: Matera (p.10:20) – Ferrandina-scalo Matera (p.10:58) – Potenza C.le (p.11:59) – Salerno (a.13:34) acquistabile in connessione con FR 9588 (per Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino) e FR 9583 (per Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà giornalmente (ad eccezione del 05/04/26 e 15/08/26)

Tratta Salerno-Matera

• FrecciaLink LK115: Salerno (p.15:06) – Potenza (a.16:31) – Ferrandina-scalo Matera (a.17:36) – Matera (a.18:14) acquistabile in connessione con FR 9583 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà dal 15/02 al 01/03

• FrecciaLink LK015: Salerno (p.14:26) – Potenza (a.15:51) – Ferrandina-scalo Matera (a.16:56) – Matera (a.17:34) acquistabile in connessione con FR 9519 (da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli) e FR 9588 (da Reggio Calabria). Il servizio si svolgerà giornalmente (ad eccezione del 05/04/26 e del 15/08/26)

I treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 700 e 701 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Battipaglia – Taranto; i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 702 e 707 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Napoli C.le -Taranto.

I collegamenti del Regionale sulle direttrici Potenza – Battipaglia e Potenza – Taranto verranno effettuati con corse bus. Inoltre, saranno programmate giornalmente, tra Metaponto e Salerno, dal 28 febbraio al 30 giugno, due corse bus in corrispondenza dei treni FR 9514 (p. 9:23) e FR 9547 (a. 20:07) che seguiranno i seguenti orari:

PZ114: Metaponto (p. 6:00), Bernalda (p. 6:11), Ferrandina-Scalo Matera (p. 6:33), Grassano (p. 6:51), Potenza Centrale (p. 7:40), Salerno (a. 9:07).

PZ147: Salerno (p. 21:00), Potenza Centrale (p. 22:20), Grassano (p. 23:00), Ferrandina-Scalo Matera (p. 23:15), Metaponto (a. 23:55).



I canali di acquisto sono aggiornati.

Il servizio FrecciaLink è dedicato ed è acquistabile, nel limite dei posti disponibili, solo in combinazione con i treni Frecciarossa proposti dai sistemi di vendita di Trenitalia.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.