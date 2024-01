Revocate misure restrittive a imprenditore e sottufficiale carabinieri Matera

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Potenza, Lucio Setola, al termine degli interrogatori di garanzia ha revocato gli arresti domiciliari a

carico dell’imprenditore Francesco Paolo Di Marzio, assistito dall’avvocato Domenico Palombella, e del luogotenente dei Carabinieri Vito Pavese, assistito dagli avvocati Leonardo Pace ed Eustachio Dubla. I provvedimenti erano stati eseguiti il 12 gennaio scorso nell’ambito di un’inchiesta della Direzione

distrettuale antimafia di Potenza . Nei loro confronti era stata ipotizzata l’accusa di concorso in

accesso abusivo continuato a sistema informatico, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e corruzione Il gip, inoltre, ha disposto per Pavese l’interdizione dall’utilizzo delle banche dati in uso all’Arma dei Carabinieri.