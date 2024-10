Revocata la assurda multa all’apicoltore per striscione pro Gaza

E’ una buona notizia la revoca di quella assurda multa di 430 euro comminata all’apicoltore Mario Borella di Desio (MB). E non solo per quel cittadino che nel rendere noto ciò che gli era accaduto ha manifestato l’intenzione di non voler rimanere silente e subire passivamente una palese azione di intimidazione esercitata, senza avere il senso del ridicolo, usando un articolo del codice della strada per bloccare una espressione civile di dissenso contro la strage di innocenti in corso a Gaza. Ma anche perché ci dice che fortunatamente di anticorpi nella società (sia nelle istituzioni, in questo caso i livelli superiori dell’Arma dei carabinieri che con la immediata rete di solidarietà sviluppatasi nel Paese) ce ne sono e quando entrano in funzione conseguono i risultati attesi. Infatti (scrive Il Manifesto) sono stati proprio gli stessi carabinieri di Monza ad aver annullato la sanzione perché «si è rilevato che lo striscione esposto fosse rivolto al pubblico del mercato, dando le spalle alla pubblica via aperta al traffico veicolare». La violazione contestata riguardava infatti l’articolo 23 comma 1 del codice della strada, che vieta l’affissione di manifesti che possano causare distrazione per gli automobilisti. Il fatto era approdato anche in Parlamento tanto che, ieri mattina, Nicola Fratoianni di Avs aveva presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi per chiedere spiegazioni. Poi è arrivato l’annullamento della multa da parte delle forze dell’ordine che hanno fatto scrivere all’esponente politico «Era evidente l’assurdità di un simile provvedimento. Vogliamo sapere comunque perché è successo e quali iniziative intenda assumere il governo affinché non si ripetano episodi simili». Questo il post dell’apicoltore pubblicato sul profilo della propria azienda:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.