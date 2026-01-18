Retromarcia a metà di Bardi sui vitalizi…correzioni ma rimane in piedi la misura.

E dopo tanta tempesta il generale Bardi ha provato a mettere una pezza al buco nero provocato dal blitz di fine anno della sua maggioranza per ripristinare a favore dei consiglieri regionali, un vitalizio sotto mentite spoglie che scatterebbe al conseguimento dell’età pensionabile. Promette -con una nota- che saranno adottati atti per annullare la retroattività e che non verrà utilizzato il fondo a favore del disagio sociale accumulato con il taglio agli stipendi di 10 anni fa. Ma la “indennità differita” rimane, con oneri a carico della collettività di circa l’80%. Insomma, la polpa azzannata rimane tutta. Ma su base volontaria…sia ben chiaro. Tutto lasciato al buon cuore di chi l’ha messa in tavola. E i lucani dovrebbero crederci, ovviamente. Quindi, contro l’evidenza degli atti il Presidente della Giunta sostiene che “Non è mai stato approvato alcun vitalizio, né è stato introdotto alcun privilegio. La norma riguarda esclusivamente un sistema contributivo e volontario, senza automatismi, operativo solo al raggiungimento dell’età pensionabile. Si tratta di un modello già adottato in 16 Regioni italiane, dalla Lombardia alla Sardegna, sotto governi di diverso colore politico: la Basilicata non fa eccezione e non inventa nulla. Detto questo, con l’intera maggioranza abbiamo condiviso due indirizzi chiari, che saranno tradotti in modifiche normative: separare completamente il sistema contributivo da qualsiasi fondo ed eliminare ogni riferimento e ogni possibile interconnessione con la retroattività. Il fondo costituito integralmente dal taglio volontario delle indennità mensilmente accantonato dai consiglieri regionali non verrà toccato e sarà destinato a interventi nel sociale, a difesa dei più fragili, individuati contestualmente alla modifica della normativa. Resta fermo che tali risorse non sono e non saranno in alcun modo collegate al sistema contributivo. Ribadisco un punto fondamentale: l’adesione resta e resterà facoltativa. Nessun obbligo, nessun automatismo. Si andrà rapidamente in questa direzione, chiudendo la discussione sul tema e tornando a concentrarsi su ciò che davvero interessa ai lucani. Come Presidente – conclude Bardi – sono il garante di tutta la maggioranza, di trasparenza, responsabilità e unità istituzionale, consapevole che la politica deve sempre saper ascoltare, spiegare e, quando necessario, migliorare le proprie decisioni”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.