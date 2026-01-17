Retribuzione variabili e subappalti. Intese per evitare rischi e precarietà

E’ materia per addetti ai lavori ma che non va trascurata. Anzi, va attuata, con intese strette tra sindacati, associazioni di categoria e stazioni appaltanti per contenere (almeno questo) o ostacolare tutti i rischi legati al subappalto che sono spesso motivo di incidenti anche mortali sul lavoro e al consolidamento di quella condotta sleale da parte di piccole realtà sindacali che offrono contratti ai lavoratori inferiori ai contratti nazionali, che garantiscono maggiori garanzie. Quel ”dumping” ( è il termine inglese) favorito dal sommerso che caratterizza l’economia del Belpaese, scarsamente combattuto (insieme alle norme del subappalto) dal Governo centrale che non ha mai nascosto il sostegno a politiche dalle mani libere per le imprese. La nota dei segretari regionali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil è una conferma di quanto ancora resta da fare per affrontare la questione.



COMUNICATO STAMPA

Dopo la stipula dell’accordo per la definizione dell’Elemento Variabile della

Retribuzione (EVR) per il settore dell’edilizia con l’Associazione regionale

Costruttori Edili della Basilicata (Ance – Confindustria), del 19 novembre scorso,

Fillea Cgil Filca Cisl e Feneal Uil regionali, di Potenza e Matera, nei giorni scorsi,

hanno sottoscritto analogo accordo con le Associazioni provinciali delle piccole

Imprese Edili (Aniem – Confapi).

Entrambi gli accordi – correlati al verificato andamento delle variabili territoriali di

settore più importanti, quali la massa salari, il numero di occupati, il numero di ore

lavorate etc. – sono grandemente rilevanti perché concorreranno,cumulandosi con i

consistenti aumenti retributivi conquistati con gli ultimi rinnovi dei Contratti

Collettivi nazionali dell’edilizia, a salvaguardare e migliorare il potere di acquisto di

salari e retribuzioni dei circa 13.000 operai edili iscritti alla Cassa Edile ed Edil Cassa di Basilicata e delle diverse centinaia di impiegati e tecnici occupati nel settore.

L’importo economico dell’Elemento Variabile (EVR), infatti, è determinato nella

misura del 4% dei minimi retributivi nazionali per livello d’inquadramento e sarà

corrisposto mensilmente, con effetto retroattivo, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre

2026.

Si tratta ora di rilanciare l’azione sindacale unitaria, per quanto possibile ed

auspicabile in un quadro di condivisione con le Associazioni d’Impresa, per definire

Protocolli d’Intesa con le Stazioni pubbliche appaltanti tesi a contrastare gli

affidamenti al massimo ribasso e i subappalti a “cascata”, assicurare trasparenza e

condizioni di concorrenza leale tra le imprese attraverso la lotta al “dumping”

contrattuale e alle forme di elusione ed evasione contributiva nonché di irregolarità

dei rapporti di lavoro, rafforzare nella pratica di tutti i giorni,in una logica di

concertazione Parti Sociali e Soggetti Pubblici preposti, iniziative e buone pratiche

improntate al binomio prevenzione/vigilanza, per garantire maggiori tutele a

salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri edili.

Matera,16.01.2026

I Segretari Generali Regionali

Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil Angelo VACCARO Angelo CASORELLI Mino Paolicelli