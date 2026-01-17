Retribuzione variabili e subappalti. Intese per evitare rischi e precarietà

E’ materia per addetti ai lavori ma che non va trascurata. Anzi, va attuata, con intese strette tra sindacati, associazioni di categoria e stazioni appaltanti per contenere (almeno questo) o ostacolare tutti i rischi legati al subappalto che sono spesso motivo di incidenti anche mortali sul lavoro e al consolidamento di quella condotta sleale da parte di piccole realtà sindacali che offrono contratti ai lavoratori inferiori ai contratti nazionali, che garantiscono maggiori garanzie. Quel ”dumping” ( è il termine inglese) favorito dal sommerso che caratterizza l’economia del Belpaese, scarsamente combattuto (insieme alle norme del subappalto) dal Governo centrale che non ha mai nascosto il sostegno a politiche dalle mani libere per le imprese. La nota dei segretari regionali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil è una conferma di quanto ancora resta da fare per affrontare la questione.
COMUNICATO STAMPA
Dopo la stipula dell’accordo per la definizione dell’Elemento Variabile della
Retribuzione (EVR) per il settore dell’edilizia con l’Associazione regionale
Costruttori Edili della Basilicata (Ance – Confindustria), del 19 novembre scorso,
Fillea Cgil Filca Cisl e Feneal Uil regionali, di Potenza e Matera, nei giorni scorsi,
hanno sottoscritto analogo accordo con le Associazioni provinciali delle piccole
Imprese Edili (Aniem – Confapi).
Entrambi gli accordi – correlati al verificato andamento delle variabili territoriali di
settore più importanti, quali la massa salari, il numero di occupati, il numero di ore
lavorate etc. – sono grandemente rilevanti perché concorreranno,cumulandosi con i
consistenti aumenti retributivi conquistati con gli ultimi rinnovi dei Contratti
Collettivi nazionali dell’edilizia, a salvaguardare e migliorare il potere di acquisto di
salari e retribuzioni dei circa 13.000 operai edili iscritti alla Cassa Edile ed Edil Cassa di Basilicata e delle diverse centinaia di impiegati e tecnici occupati nel settore.
L’importo economico dell’Elemento Variabile (EVR), infatti, è determinato nella
misura del 4% dei minimi retributivi nazionali per livello d’inquadramento e sarà
corrisposto mensilmente, con effetto retroattivo, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre
2026.
Si tratta ora di rilanciare l’azione sindacale unitaria, per quanto possibile ed
auspicabile in un quadro di condivisione con le Associazioni d’Impresa, per definire
Protocolli d’Intesa con le Stazioni pubbliche appaltanti tesi a contrastare gli
affidamenti al massimo ribasso e i subappalti a “cascata”, assicurare trasparenza e
condizioni di concorrenza leale tra le imprese attraverso la lotta al “dumping”
contrattuale e alle forme di elusione ed evasione contributiva nonché di irregolarità
dei rapporti di lavoro, rafforzare nella pratica di tutti i giorni,in una logica di
concertazione Parti Sociali e Soggetti Pubblici preposti, iniziative e buone pratiche
improntate al binomio prevenzione/vigilanza, per garantire maggiori tutele a
salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri edili.
Matera,16.01.2026
I Segretari Generali Regionali
Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil Angelo VACCARO Angelo CASORELLI Mino Paolicelli